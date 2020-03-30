الصين: تعافي 93% من مصابي فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، بأن 2396 مصابًا بفيروس (كورونا) المستجد لا يزالون يتلقون العلاج في مستشفيات البلاد، فيما تعافى 93% من إجمالي المصابين.



وقالت اللجنة الطبية، وفق وكالة (رويترز): إن عدد الإصابات المؤكدة بالوباء في الأراضي الصينية، بلغ 81470 حالة، شفي وغادر المستشفيات منهم 75770 شخصًا.



وأوضحت الصين، أنه توقف وباء الفيروس التاجي في البلاد عمليًا، حيث أفيد بأن عدد الإصابات في الداخل أقل من 3000، فيما سجل تصاعداً متواصلاً لحالات الإصابة الوافدة من الخارج.



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد شخصت في 11 آذار/ مارس تفشي عدوى (كورونا) على أنه جائحة.