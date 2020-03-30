وفيات (كورونا) تُلامس 34 ألفًا والإصابات تتخطى 700 ألف

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تواصل أعداد الوفيات جراء فيروس (كورونا) بالتزايد؛ لتصل إلى ما يقارب الـ 34 ألفاً، فيما تخطت الإصابات الـ 700 الف حول العالم.



وأعلنت لجنة الدولة للصحة في الصين، أن 2396 مصاباً بالفيروس التاجي الجديد لا يزالون يتلقون العلاج في مستشفيات البلاد، فيما تعافى 93% من إجمالي المصابين.



وتفيد أحدث التقارير بأن عدد الإصابات المؤكدة بالوباء في الأراضي الصينية بلغ 81470 حالة، شفي وغادر المستشفيات منهم 75770 شخصا.



وأعلن أمس في الصين توقف وباء الفيروس التاجي في البلاد عمليا، حيث أفيد بأن عدد الإصابات في الداخل أقل من 3000، فيما سجل تصاعد متواصل لحالات الإصابة الوافدة من الخارج.



مسؤول أميركي: الإصابات بـ (كورونا) في البلاد قد تصل إلى ملايين



قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فوتشي، إن الولايات المتحدة سينتهي بها المطاف على الأرجح بتسجيل ملايين من حالات الإصابة بفيروس (كورونا).



وحذر فوتشي في تصريحات لشبكة (سي. إن. إن) من أن حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى 100 ألف شخص.



وهناك أكثر من 124 ألف إصابة بالفعل إلى جانب 2190 حالة وفاة في البلاد.



إسبانيا تسجل حصيلة وفيات قياسية جراء (كورونا)



في إسبانيا، سُجّلت 6,528 وفاة من أصل 78,747 إصابة. وفي ضوء هذه الأعداد، ثمّة أمل لدى السلطات الإسبانيّة في أن تكون ذروة العدوى اقتربت.



ويقول مدير مركز الطوارئ الصحية الإسبانية فيرناندو سيمون إن "مشكلتنا الأساسية في هذا الوقت هو ضمان ألا تمتلئ أقسام العناية الفائقة".



ونبه سيمون الى أن "ست مناطق (من بين 17) بلغت سقف قدرة استيعابها وتقترب ثلاث أخرى من بلوغه". وشملت التدابير المتخذة لمكافحة كوفيد- 19 في إسبانيا إيقاف "الأنشطة غير الضرورية".



تباطؤ انتشار العدوى في إيطاليا



تباطؤ انتشار العدوى في إيطاليا، الدولة الأكثر تضررا من الوباء في العالم، حيث سُجّلت أكثر من 10 آلاف وفاة.



وقال مسؤول الصحة في لومبارديا، المنطقة الأكثر تضررا في شمال ايطاليا، جوليو غاييرا "نسجل في جميع أقسام الطوارئ انخفاضا (في توافد المرضى). وفي بعضها، يكون (التوافد) طفيفا، وفي أخرى أعلى بكثير".



وفي وقت تعيش ايطاليا عزلا للأسبوع الثالث، ستوزّع الحكومة قسائم غذائية على الأشدّ فقراً خصوصاً المتضررين من اهتزاز الدورة الاقتصادية.



وتم نشر عناصر شرطة أمام المتاجر الكبرى في صقلية لمنع حصول أعمال نهب، بعدما حاول بعض الزبائن الخروج من سوبرماركت حاملين مواد غذائية لم يدفعوا ثمنها، موضحين أنه لم تعد لديهم نقود لشراء حاجاتهم.



الجزائر.. ارتفاع إصابات (كورونا) إلى 511 والوفيات إلى 31



أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين من مجموع 57 إصابة جديدة مؤكدة بوباء (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) تم إحصاؤها خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وارتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 31 من مجموع 511 إصابة مؤكدة منها 220 حالة بولاية البليدة، بحسب جمال فورار، المتحدث باسم اللجنة العلمية المكلفة بمتابع تطورات وباء (كورونا)، في تصريح للصحافة.



وقال فورار، في مؤتمر صحفي إن "عدد المتعافين بلغ 31 شخصا من بين إجمالي عدد المصابين".



وأضاف ان "الوباء انتشر في 36 محافظة من بين 48 في البلاد".



الصحة السورية تعلن عن أول وفاة بفيروس (كورونا)



أعلنت وزارة الصحة السورية عن وفاة سيدة مصابة بفيروس (كورونا)، وذلك بعد دخولها على نحو عاجل إلى إحدى المستشفيات، لتصبح بذلك أول وفاة بالفيروس تسجلها سوريا.



وأضافت: "المتوفاة كانت حاملة لفيروس (كورونا)، كما تبين بعد إجراء الاختبارات اللازمة".



يذكر أن الوزارة أعلنت عن وجود 5 إصابات بالفيروس على مستوى البلاد.



تركيا تسجل 23 وفاة و1815 إصابة خلال 24 ساعة



أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و23 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكد قوجا في تغريدة على "تويتر" تسجيل "1815 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بعد إجراء 8982 اختبارا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 9982".



وأضاف: "توفي 23 مصابا بفيروس (كورونا) وبالتالي ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 131 حالة"، مشيرا إلى "وجود 568 مصابا في العناية المركزة وشفاء 105 آخرين".



أستراليا.. حظر التجمع لأكثر من شخصين



أعلنت ولايتا نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، أكبر ولايتين بأستراليا من حيث عدد السكان، أنهما ستقيدان التجمعات العامة بما لا يزيد عن شخصين في إطار إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس (كورونا).



وقال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز في سيدني غلاديس بيريجيكليان اليوم الاثنين: "ينبغي ألا تغادروا المنزل إلا في الظروف الاستثنائية فقط"، وأضاف: "سوف نتجاوز هذا. نحن الآن في موقف يسمح لنا بالسيطرة على التفشي إلى حد كبير".



وستفرض الشرطة في ولاية فيكتوريا المجاورة غرامة قدرها 1600 دولار أسترالي (984 دولارا أميركيا) على من ينتهكون حظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة ما لم يكونوا من أسرة واحدة.