المحافظ الرجوب: ندعو لعدم التسرع في إصدار الأحكام بحادثة حرق الفتى

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رام الله - دنيا الوطن

دعا محافظ جنين أكرم الرجوب، الجميع إلى انتظار انتهاء التحقيق، في ملابسات وفاة الفتى منتصر عبد الخالق، حرقاً في مدينة جنين الليلة الماضية، وعدم التسرع في إصدار الأحكام.



وأكد المحافظ في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، أن التحقيق ما زال في بدايته، وسنقوم بإطلاع الرأي العام على نتائجه، فور الانتهاء منه.



وأعرب عن تقديره لأهالي محافظة جنين، ومشاعرهم العفوية وتضامنهم الصادق مع ذوي الطفل، داعياً الجميع إلى الوقوف عند مسؤولياتهم، وانتظار نتائج التحقيق الرسمية.