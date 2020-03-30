تعرف على أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
شهدت أسعار الدجاج في أسواق قطاع غزة، اليوم الاثنين، 30 آذار/ مارس 2020، استقرارًا.
وجاءت أسعار الدواجن وملحقاتها، اليوم، كما هو موضح أدناه.
1 - كيلو الدجاج حي 9.5 شواكل.
2 - كيلو استيكات 21 شيكلاً.
3 - دبوس الدجاج 13 شيكلاً
4 - كيلو فخذ الدجاج 11 شيكلاً.
5- كيلو صدر الدجاج 20 شيكلاً.
6- كيلو كبدة الدجاج 14 شيكلاً.
7- كيلو جناح الدجاج 8 شواكل.
8- كيلو الشيش 22 شيكلاً.
شهدت أسعار الدجاج في أسواق قطاع غزة، اليوم الاثنين، 30 آذار/ مارس 2020، استقرارًا.
وجاءت أسعار الدواجن وملحقاتها، اليوم، كما هو موضح أدناه.
1 - كيلو الدجاج حي 9.5 شواكل.
2 - كيلو استيكات 21 شيكلاً.
3 - دبوس الدجاج 13 شيكلاً
4 - كيلو فخذ الدجاج 11 شيكلاً.
5- كيلو صدر الدجاج 20 شيكلاً.
6- كيلو كبدة الدجاج 14 شيكلاً.
7- كيلو جناح الدجاج 8 شواكل.
8- كيلو الشيش 22 شيكلاً.
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