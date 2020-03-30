تعرف على أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شهدت أسعار الدجاج في أسواق قطاع غزة، اليوم الاثنين، 30 آذار/ مارس 2020، استقرارًا.



وجاءت أسعار الدواجن وملحقاتها، اليوم، كما هو موضح أدناه.



1 - كيلو الدجاج حي 9.5 شواكل.



2 - كيلو استيكات 21 شيكلاً.



3 - دبوس الدجاج 13 شيكلاً



4 - كيلو فخذ الدجاج 11 شيكلاً.



5- كيلو صدر الدجاج 20 شيكلاً.



6- كيلو كبدة الدجاج 14 شيكلاً.



7- كيلو جناح الدجاج 8 شواكل.



8- كيلو الشيش 22 شيكلاً.