شؤون فلسطينية

الشعبية: توفير كل مقوّمات الصمود لشعبنا أولوية وطنية مُتقدّمة

الشعبية: توفير كل مقوّمات الصمود لشعبنا أولوية وطنية مُتقدّمة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن توفير كل مقومات الصمود للشعب الفلسطيني، هي أولوية وطنية متقدمة، لافتة إلى أن يوم الأرض شكل نقطة تحول مهمة في نضال الفلسطينيين، دفاعاً عن وجودهم وأرضهم.

جاء ذلك، في بيان للجبهة الشعبية، وصل نصه لـ "دنيا الوطن"، كالتالي:

تحل علينا اليوم الذكرى الرابعة والأربعين ليوم الأرض المجيد، الذي فجره أبناء شعبنا في المحتل من فلسطين عام 1948، من خلال توحدهم في مواجهة مخططات العدو الصهيوني لنهب ما تبقى من أراضٍ فلسطينية في الجليل والنقب وزرعها بالمستوطنات اليهودية على حساب سكانها الأصليين. 

وقد شكل هذا اليوم نقطة تحول مهمة في نضالهم دفاعًا عن وجودهم وأرضهم تعمد بدماء ستة شهداء وعشرات الجرحى والمعتقلين، ونقطة تحول في علاقتهم مع سلطات الاحتلال الصهيوني عنوانها المواجهة المستمرة لوجوده الاستيطاني والإجلائي الإحلالي.

لقد مثل يوم الأرض محطة هامة في إعادة تشكيل الوعي والهوية الوطنية الفلسطينية لأهلنا في مناطق 1948 في تلاحمها مع باقي تجمعات شعبنا الفلسطيني في داخل وخارج الوطن المحتل، وأكد أن ميدان الفعل والمواجهة الحقيقية مع المشروع الصهيوني، يكون بخوض النضال الوطني والاجتماعي بمختلف أشكاله من خارج مؤسسات المنظومة السياسية لهذا العدو، ومع وبين أبناء جماهير شعبنا.

يا جماهير شعبنا..

جاء المشروع الأمريكي – الصهيوني المسمى "صفقة القرن"؛ ليؤكد على احتدام معركة الوجود والأرض في الداخل المحتل من فلسطين عام 1948، خاصة وأن هذه الصفقة أعادت مسألة الترانسفير لأهلنا في منطقة المثلث، بعد أن كانت اتفاقيات أوسلو قد أخرجتهم من كونهم جزءًا من الشعب الفلسطيني، وكذلك من دوائر المسؤولية الوطنية بما في ذلك قضاياهم ومطالبهم الوطنية والاجتماعية، حيث تسعى الصفقة ومن خلفها العدو الصهيوني، العمل على التخلص من أكبر كتلة بشرية فلسطينية في منطقة المثلث، والسيطرة على أراضيهم ومقدراتهم، وهذا ما يتطلب -غير رفض الصفقة المُعلن-، العمل على تعزيز صمود أبناء شعبنا في أراضيهم وبيوتهم، وتوفير متطلبات كل ما يعزز هذا الصمود وطنيًا واجتماعيًا. إن تعزيز صمود أبناء شعبنا في أرضهم يرقى في هذه المرحلة التي تتعرض فيها القضية الفلسطينية لخطر التصفية الجدي، إلى أولوية وطنية تتقدم على ما عداها؛ خاصة وأن عنواني الأرض والوجود يشكلان محور رئيسي في المواجهة مع المشروع الصهيوني وأهدافه التوسعية والتصفوية، والتي يمكن أن تتسارع خطوات تحقيق أهدافه تلك، في ظل الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ، سيكون أحد أهم مهماتها استكمال تطبيق بنود "صفقة القرن". 

إن حماية الأرض والدفاع عن الوجود واستمرار النضال الوطني من أجل انتزاع حريتنا واستقلالنا وعودة لاجئينا، يتطلب أن نُشرع سريعًا بطي صفحة الانقسام وتحقيق وحدتنا الوطنية، بالاستناد إلى استراتيجية وطنية شاملة وموحدة، ركيزتها التمسك بالمقاومة بكافة أشكالها باعتبارها الخيار المجدي في إلحاق الخسائر بالعدو على طريق هزيمته وتحقيق انتصار شعبنا.

أخبار ذات صلة

الثقافة في يوم الأرض: فلسطين للفلسطينيين والاحتلال إلى زوال

الثقافة في يوم الأرض: فلسطين للفلسطينيين والاحتلال إلى زوال

إذا كنت مدخناً أو تُعاني من السمنة المفرطة فعليك الخوف من فيروس (كورونا)

إذا كنت مدخناً أو تُعاني من السمنة المفرطة فعليك الخوف من فيروس (كورونا)

ما مدى خطورة عودة 35 ألف عامل من إسرائيل.. وما موعد انتهاء التقاعد المالي؟

ما مدى خطورة عودة 35 ألف عامل من إسرائيل.. وما موعد انتهاء التقاعد المالي؟

المحافظ الرجوب: ندعو لعدم التسرع في إصدار الأحكام بحادثة حرق الفتى

المحافظ الرجوب: ندعو لعدم التسرع في إصدار الأحكام بحادثة حرق الفتى

تعرف على أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين

تعرف على أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في العيسوية

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في العيسوية

مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس يدعو (أونروا) لتحمّل مسؤولياتها

مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس يدعو (أونروا) لتحمّل مسؤولياتها

طوارئ النقابة العامة بالخدمات الصحية تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية في مواجهة (كورونا)

طوارئ النقابة العامة بالخدمات الصحية تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية في مواجهة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

شؤون فلسطينية

الثقافة في يوم الأرض: فلسطين للفلسطينيين والاحتلال إلى زوال

الثقافة في يوم الأرض: فلسطين للفلسطينيين والاحتلال إلى زوال

تعرف على أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين

تعرف على أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين

الشعبية: توفير كل مقوّمات الصمود لشعبنا أولوية وطنية مُتقدّمة

الشعبية: توفير كل مقوّمات الصمود لشعبنا أولوية وطنية مُتقدّمة

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في العيسوية

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في العيسوية

مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس يدعو (أونروا) لتحمّل مسؤولياتها

مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس يدعو (أونروا) لتحمّل مسؤولياتها

طوارئ النقابة العامة بالخدمات الصحية تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية في مواجهة (كورونا)

طوارئ النقابة العامة بالخدمات الصحية تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية في مواجهة (كورونا)

الخدمات الطبية تُجري 141 إجراءً وقائياً خلال الأسبوع الثالث لمكافحة (كورونا)

الخدمات الطبية تُجري 141 إجراءً وقائياً خلال الأسبوع الثالث لمكافحة (كورونا)

حماس: ندعو جماهير شعبنا للاستجابة إلى توجيهات هيئة مسيرات العودة

حماس: ندعو جماهير شعبنا للاستجابة إلى توجيهات هيئة مسيرات العودة

منوعات

شاهد: السعودية هند القحطاني تثير الجدل بعد إعلانها لكورسيه

شاهد: السعودية هند القحطاني تثير الجدل بعد إعلانها لكورسيه

لهذا السبب..محكمة تقضي حكما ضد كاظم الساهر وتطالبه بسداد 44 ألف دولار

لهذا السبب..محكمة تقضي حكما ضد كاظم الساهر وتطالبه بسداد 44 ألف دولار

سلام سعد عن فيديو (التبول) لجويل: يلي قالتوا بنستحي نقولوا أمام الناس

سلام سعد عن فيديو (التبول) لجويل: يلي قالتوا بنستحي نقولوا أمام الناس

سمير غانم يفقد النطق والحركة بسبب وفاة جورج سيدهم

سمير غانم يفقد النطق والحركة بسبب وفاة جورج سيدهم

شاهد: وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا

شاهد: وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا

شاهد: رضوى الشربيني: &#34;اوعي الكورونا تخليكي تفكِي بلوك الإكس&#34;

شاهد: رضوى الشربيني: "اوعي الكورونا تخليكي تفكِي بلوك الإكس"

شاهد: فنانة مصرية جديدة تعلن اصابتها بـ (كورونا)

شاهد: فنانة مصرية جديدة تعلن اصابتها بـ (كورونا)

شاهد: ملك يعزل نفسه مع 20 امرأة بفندق في جبال الألب..من هو؟

شاهد: ملك يعزل نفسه مع 20 امرأة بفندق في جبال الألب..من هو؟

شاهد: شمس الكويتية تعلق على اتهام المغربيات بأنهن ساحرات ويخطفن الرجال

شاهد: شمس الكويتية تعلق على اتهام المغربيات بأنهن ساحرات ويخطفن الرجال

صور: مذيعة العربية ميسون عزام تخضع لفحص الكورونا

صور: مذيعة العربية ميسون عزام تخضع لفحص الكورونا

عربي

الصومال تُساعد إيطاليا لمواجهة (كورونا) بـ 20 طبيبًا

الصومال تُساعد إيطاليا لمواجهة (كورونا) بـ 20 طبيبًا

الأردن يبدأ إجراءات إخلاء الخاضعين للحجر الإجباري

الأردن يبدأ إجراءات إخلاء الخاضعين للحجر الإجباري

آخر ما قاله أول طبيب مصري توفي بـ (كورونا) حول الفيروس

آخر ما قاله أول طبيب مصري توفي بـ (كورونا) حول الفيروس

شيخ الأزهر حول (كورونا): إفقاد الناس الثقة في إجراءات الدولة حرام شرعاً

شيخ الأزهر حول (كورونا): إفقاد الناس الثقة في إجراءات الدولة حرام شرعاً