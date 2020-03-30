سخرية واسعة.. ترامب يُناشد السعودي "أبو الفدا" لإنقاذ العالم

رام الله - دنيا الوطننشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة أثارت تفاعلًا عربيًا واسعًا، بعد تضمنها الإشارة إلى حساب شاب سعودي.وناشد ترامب في تغريدة عبر (تويتر)، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بالتحرك على نحو عاجل في إنجاز أعمالها.وبدلاً من أن يضع ترامب شارة لإدارة الغذاء "US FDA"، أشار للسعودي الشهير "أبو الفدا" صاحب المعرّف "FDA".وفور نشر ترامب تغريدته، انهالت آلاف التعليقات الساخرة، والتي احتوت غالبيتها على فيديوهات نشرها "أبو الفدا"، وهو ناشط ساخر عبر "سناب شات".وكتب أحد النشطاء، "ترامب يناشد أبو الفدا ليحضر الغذاء والدواء، فيما كتب آخر "ترامب يبغي من أبو الفدا ينقذ العالم".يُذكر أن ترامب أبقى التغريدة، ولم يقم بحذفها، أو التعديل عليها.