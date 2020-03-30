اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، الشاب يزن بسام عبيد، والطفل محمد حمزة عبيد، بعد اقتحام منزلهما في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.



وتجددت الليلة الماضية المواجهات في البلدة مع قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص المعدني، وقنابل الغاز، تجاه المواطنين ومنازلهم، وخاصة في حي عبيد، فيما تمكن الشبان من استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية بزجاجة حارقة بشكل مباشر، وإطلاق المفرقعات النارية صوب جنود الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



كما احتجز الاحتلال، الشابين يزن عمران عبيد، وطه عايش عبيد، لعدة ساعات، قبل الإفراج عنهما، وفرض غرامة مالية عليهما بخمسة آلاف شيكل.



واستنكرت لجنة المتابعة في العيسوية، الاقتحامات المتكررة واليومية للبلدة، والتي أدت لاعتقال 30 مواطناً بينهم أطفال وفتية، رغم القلق الناتج عن فيروس (كورونا).