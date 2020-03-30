طوارئ النقابة العامة بالخدمات الصحية تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية في مواجهة (كورونا)

(كورونا).



وأكد على تنفيذ برامج أخرى ضمن أنشطة اللجنة العليا للطوارئ، تنسجم مع مصلحة شعبنا، وحاجته للوقاية والسلامة والمعافاة من هذا الوباء الخطير.



من جانبه، أكد نضال مطر، عضو اللجنة العليا للطوارئ في النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، الحملة لاقت قبولاً وتقديراً كبيرين من قبل أبناء شعبنا، الذين طالبوا بالمزيد من هذه الأنشطة التي تسهم في الوقاية واتخاذ الإجراءات الاحترازية الواعية لمنع انتشار (كورونا).



وقدمت اللجنة العليا للطوارئ، شكرها لكل العاملين في الحقل الصحي من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين، وضباط الإسعاف والنقل والعمال، الذين سطروا بعطائهم كل معاني البطولة لحماية أبناء شعبهم من وباء (كورونا) وأثبتوا للقاصي والداني، أنهم تمترسوا في خط الدفاع الأول، وجسدوا بعطائهم مفهوم وزارة الدفاع مقدمين التضحيات الجسام، ليذودوا بأرواحهم الخطر عن أبناء شعبهم، وبذلك لهم بصمة كبيرة بحجم الوطن.



رام الله - دنيا الوطنأنهت اللجنة العليا للطوارئ في النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، ولجان المحافظات، تنفيذ المرحلة الأولى من حملتها التوعوية في كافة المحافظات الجنوبية، وذلك تنفيذاً لقرار الرئيس أبومازن، وإعلانه لحالة الطوارئ، وما تلاها من اجراءات اتخذها رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية؛ لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، والحد من انتشاره ومحاصرته.وقال حماد أبو جبر، عضو اللجنة العليا للطوارئ في النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، حملة التوعية استهدفت تغطية كل المساحات في المحافظات الجنوبية للوطن، بما فيها المدن والمخيمات والأرياف والمناطق النائية؛ لتصل برامجنا التوعوية وملصقاتنا لكل أبناء شعبنا؛ للحفاظ عليهم، وحمايتهم من وباء