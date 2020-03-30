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الصومال تُساعد إيطاليا لمواجهة (كورونا) بـ 20 طبيبًا

الصومال تُساعد إيطاليا لمواجهة (كورونا) بـ 20 طبيبًا
صورة من إيطاليا التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قررت الصومال، إرسال نحو 20 طبيباً إلى إيطاليا، للمساعدة في مكافحة فيروس (كورونا)، في البلد الذي يشهد تفشياً غير مسبوق، تسبب بسقوط آلاف الضحايا بين قتلى ومصابين.

وقال إسماعيل مختار أورونجو، المتحدث باسم الحكومة الصومالية، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول): إن الأطباء متطوعون من الجامعة الوطنية الصومالية في العاصمة مقديشو.

وأضاف أورونجو "عشرون طبيباً متطوعاً من الجامعة الوطنية في مقديشو، مسجلون في سفارة إيطاليا، وسيذهبون إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة البلاد لفيروس كورونا".

وأوضح، أنه سيتم إرسالهم استجابة لدعوة الحكومة الإيطالية للمساعدة، وهم الآن جاهزون، وينتظرون رحلتهم المستأجرة إلى إيطاليا.

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