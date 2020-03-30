الأردن يبدأ إجراءات إخلاء الخاضعين للحجر الإجباري

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت الحكومة الأردنية، صباح اليوم الإثنين، إخلاء 5 آلاف شخص، كانت طبقت عليهم الحجر المنزلي الإلزامي، عقب انتهاء المدة.



ووفق قناة (المملكة) فقد أكد مدير خلية الأزمة في الاردن العميد مازن الفراية، أنه سيتم البدء بخطة إخلاء من تواجدوا داخل الحجر الصحي الإلزامي باستثناء فندق ريجنسي عمان، بسبب تفاوت تاريخ دخول المحجور عليهم صحيا داخل الفندق.



وأضاف: "ملت خلية إدارة الأزمة بالتنسيق المشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة على إعداد خطة شاملة للأشخاص المحجور عليهم بالفنادق على مرحلتين".



وأكد أن المرحلة الأولى تبدأ الساعة السادسة صباحا الاثنين، ويتم خلالها إخلاء الأردنيين كافة من عمان والبحر الميت لمناطق سكناهم وإيصالهم لبيوتهم.