ترامب: الأمير هاري يجب أن يدفع مقابل حمايته في الولايات المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة، لن تتحمل فاتورة تأمين هاري وميغان، إذا انتقلوا إلى الإقامة في الولايات المتحدة، لكن دوق ودوقة ساسكس، أكدا أنهما لا يطلبان المساعدة في هذا الأمر.



وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر) إنه "صديق رائع ومعجب بالملكة إليزابيث والمملكة المتحدة"، لكنه أضاف أن "الولايات المتحدة لن تدفع تكاليف حمايتهما الشخصية"، مضيفًا "يجب أن يدفعا"، وذلك على خلفية إعلان دوق ودوقة ساسكس الانتقال إلى العيش في كاليفورنيا.



وكتب ترامب في تغريدته، "هاري وميغان غادرا المملكة، سيقيمان بشكل دائم في كندا، والآن غادرا كندا إلى الولايات المتحدة، ومع ذلك، لن تدفع الولايات المتحدة مقابل حمايتهما الأمنية، يجب أن يدفعا".



إلى ذلك، قال متحدث باسم ساسكس، الأحد، إن دوق ودوقة ساسكس، ليس لديهما خطط لطلب الحصول على حماية أمنية من الحكومة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه تم إجراء ترتيبات أمنية ممولة من القطاع الخاص.