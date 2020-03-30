الهرفي يُسلّم الرئاسة الفرنسة نسخة رسالة من الرئيس عباس وجهها لغوتيرش

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رام الله - دنيا الوطن

في إطار التنسيق والتشاور الفلسطيني- الفرنسي المستمر، سلم سفير فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي، الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية، نسخة عن الرسالة المهمة التي وجهها الرئيس محمود عباس الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والتي يقترح فيها تطوير آلية دولية لمواجهة انتشار وباء (كورونا) تستند إلى تشكيل لجنة من خبراء متعددي الاختصاصات لبحث الأزمة الصحية، التي تجتاح العالم، وتداعياتها.



كما سلم السفير الهرفي، في سياق متصل، وزارة الخارجية الفرنسية، رسالة موجهة من وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي إلى نظيره الفرنسي جان ايف لودريان، تضمنت التعبير عن تضامن الشعب الفلسطيني، والحكومة الفلسطينية، مع فرنسا في الأوقات الصعبة التي تعيشها، كما جاء في نص الرسالة، والتي تضمنت تحية للجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية؛ لمواجهة فيروس (كورونا) بالتكامل مع الجهود التي يبذلها جميع العاملين في القطاع الصحي الفرنسي.



كما حيّا الوزير المالكي في رسالته، التزام الشعب الفرنسي بالتعليمات المنسجمة مع نصائح منظمة الصحة العالمية، مؤكداً أن الجهود المبذولة والالتزام بالإرشادات الطبية، سيؤدي إلى تراجع انتشار الفيروس في فرنسا والعالم.



وأكد الوزير المالكي على ضرورة العمل الجماعي في مواجهة الفيروس الذي لا يعرف حدوداً، وعلى ضرورة تضافر كل الجهود الدولية لمواجهته والتغلب عليه، وعلى التعاون في البحث عن حل لهذه الأزمة التي يواجهها العالم كله.



من جهة أخرى، سلم السفير الهرفي، رسالة من وزيرة الصحة د. مي الكيلة، موجهة إلى نظيرها الفرنسي اوليفييه فيران، عبرت فيها عن تضامن وزارة الصحة الفلسطينية مع القيادة والشعب الفرنسي، في معركته لمواجهة انتشار وباء فيروس (كورونا).



وتقدمت الكيلة، في رسالتها، بالتعازي الصادقة لأهالي ضحايا فيروس (كورونا)، متمنية الشفاء للمصابين في فرنسا، وختمت بالدعاء من الأرض المقدسة، بنهاية سريعة لهذا الوباء، وبالصحة والأمن للشعب الفرنسي.