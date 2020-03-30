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الصين تدرس إرسال فريق طبي إلى فلسطين

الصين تدرس إرسال فريق طبي إلى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين، قواه وي، أن بلاده تقف إلى جانب فلسطين وشعبها، في مواجهة وباء (كورونا)، وأنها ستبذل قصارى جهدها لمساعدة شعبنا على تخطي ذلك، مشيرًا إلى أن بلاده تدرس إمكانية إرسال فريق طبي إلى  فلسطين، كما أكد أن الصين، ستستغل كل الوسائل المتاحة لمساعدة الشعب الفلسطيني؛ لتجاوز هذه المحنة".

وقال السفير الصيني، خلال لقاء مع تلفزيون فلسطين: إن المساعدات الطبية التي سترسل إلى فلسطين جاهزة، بالإضافة إلى تبرعات غير حكومية، وهي جاهزة أيضاً، مشيراً إلى إعلان رئيس الوزراء، محمد اشتية، ظهر اليوم، أن المساعدات الصينية، ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف: هذه المساعدات ستقلها طائرة صينية خاصة، وستقلع متجهة إلى فلسطين خلال الأيام القليلة المقبلة، وباعتقادي بعد أيام قليلة، ستحصل فلسطين على هذه المعونة والمساعدات الطبية الصينية الحكومية وغير الحكومية".

 وأشار إلى أنه "منذ تسجيل أول الحالات المؤكدة المصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين (الخامس من الشهر الجاري) أرسلت الصين رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي الأيام الماضية أجرت تنسيقاً مكثفاً مع الجهات الفلسطينية من أجل توفير وتأمين المستلزمات الطبية اللازمة لمساعدة الشعب الفلسطيني لمواجهة الفيروس، وأسفرت هذه الجهود عن نتائج جيدة، وأنا على ثقة تامة بأن فلسطين، ستنتصر على الوباء في نهاية المطاف".

وأعرب عن مخاوفه من عودة الجائحة مرة ثانية إلى الصين، ولكنه أكد استعداد بلاده لمواجهتها في حال عادت.

وأشار إلى أن الحكومة الصينية، أرسلت فرقاً طبية إلى العديد من دول العالم، التي تعاني من انتشار (كورونا)، بما فيها إيطاليا، وإيران، والباكستان، وقال: "في هذا الوقت ندرس إمكانية إرسال فريق طبي إلى  فلسطين، وأنا على قناعة أن الصين، ستستغل كل الوسائل المتاحة لمساعدة الشعب الفلسطيني؛ لتجاوز هذه المحنة".

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