دولي

نتنياهو سيخضع لفحص (كورونا) بعد إصابة مستشارته بالفيروس

نتنياهو سيخضع لفحص (كورونا) بعد إصابة مستشارته بالفيروس
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
ألمحت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بأن يخضع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لفحص (كورونا)، بعد أن تم تشخيص إصابة مستشارته لشؤون (كنيست) والحريديين، ريفكا بالوخ، بالفيروس.

ووفق موقع (عرب 48)، فقد قالت مصادر بمكتب نتنياهو: إنه ستتخذ إجراءات وفقاً لتعليمات وزارة الصحة، خاصة وأن بالوخ كانت على مقربة من نتنياهو، ووزراء ومستشارين لنتنياهو في الأيام الأخيرة.

وخضعت بالوخ لفحص (كورونا) بعد تشخيص إصابة زوجها بالفيروس، وأدخِل المستشفى، وهو في حالة طفيفة، في نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن توتراً ساد مكتب نتنياهو خلال انتظار نتائج فحص بالوخ، على خلفية تواجدها بالقرب من نتنياهو، وعدد من الوزراء مؤخراً.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، أمس، وقبل معرفة إصابة بالوخ بالعدوى، إن نتنياهو والمحيطين به، يحافظون على المسافة بين شخص وآخر، بموجب تعليمات وزارة الصحة.

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