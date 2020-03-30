مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في بيت لحم ورام الله

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء أمس الأحد، مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين بعد اقتحام قطعان المستوطنين بلدتي تقوع في بيت لحم والمزرعة الغربية قرب رام الله.



ففي بيت لحم، تصدى الشبان بالحجارة لمجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة الكرم غرب بلدة تقوع، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز صوب المواطنين، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وفي المزرعة الغربية قضاء رام الله، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين لمنطقة عين حراشة التي يوجد فيها عين ماء تاريخية، وتشهد اعتداءات اسرائيلية متواصلة.



وتتعرض الضفة الغربية وخاصة البلدات والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال رغم حالة الطوارئ المعلنة بسبب وباء كورونا الذي يستغله الكيان الاسرائيلي لتمرير مخططاته التهويدية في الضفة.