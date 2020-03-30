ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 4247

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد مرضى فيروس (كورونا) المستجد؛ ليصل إلى 4247 مصاباً، بينهم 15 حالة وفاة.



وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أن من بين المصابين 74 في حالة خطيرة، و82 بحالة متوسطة، فيما وصفت إصابات 3944 بالطفيفة.