دولي

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 4247

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 4247
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد مرضى فيروس (كورونا) المستجد؛ ليصل إلى 4247 مصاباً، بينهم 15 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أن من بين المصابين 74 في حالة خطيرة، و82 بحالة متوسطة، فيما وصفت إصابات 3944 بالطفيفة.

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