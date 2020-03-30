شؤون فلسطينية

النائب العام يحذر من تداول ونشر فيديو حرق الطفل في محافظة جنين

النائب العام يحذر من تداول ونشر فيديو حرق الطفل في محافظة جنين
الشرطة الفلسطينية (توضيحية)
رام الله - دنيا الوطن
اصدر النائب العام المستشار اكرم الخطيب منتصف الليلة، تحذيراً لكل من يتداول مقطع فيديو حرق الطفل في مدينة جنين.

واعتبر المستشار الخطيب، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تداول ونشر هذا الفيديو، جريمة يعاقب عليها القانون لما فيه انتهاك لحرمة المجني عليه.

وشدد على انه  ستتم ملاحقة من قام بتصوير ونشر وتداول هذا الفيديو، داعيا في الوقت ذاته المواطنين الى عدم تناقل الأخبار غير الموثوقة وغير الصادرة عن الجهات الرسمية والتروي لحين انتهاء اجراءات التحقيق وصدور نتائجها.

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