شؤون فلسطينية

ملحم: ارتفاع عدد مصابي (كورونا) إلى 109 بعد تسجيل حالة جديدة في قرية قطنة

ملحم: ارتفاع عدد مصابي (كورونا) إلى 109 بعد تسجيل حالة جديدة في قرية قطنة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، فجر الاثنين، بإصابة شاب ثلاثيني، بفيروس (كورونا)، في قرية قطنة شمال شرق القدس المحتلة.

وأضاف ملحم، في بيان صحفي، أن الشاب هو أحد أفراد عائلة أعلن عن إصابة عدد من أفرادها بالفيروس في البلدة أمس.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور المرض في فلسطين إلى 109 إصابات إضافة إلى 12 إصابة في القدس المحتلة، وضعوا قيد الحجر في المستشفيات الإسرائيلية، ولم يتسن لوزارة الصحة الحصول على تقارير رسمية حول حالتهم الصحية.

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