رائدة فضاء تُقدم نصائح للتأقلم مع الحجر الصحي المنزلي

قالت صحيفة (إندبندنت)، إنه بينما يعزل ملايين الأشخاص حول العالم أنفسهم مع انتشار فيروس كورونا، قدّمت رائدة فضاء أمضت 665 يوماً في العالم الخارجي نصائح لهم حول كيفية التأقلم مع الحجر الصحي.



وقالت بيغي ويتسون التي تحمل الرقم القياسي الأميركي لعدد الأيام التي قُضيت في الفضاء، عن بعض "مهارات رواده" واقترحت على المشاهدين وضع لائحة بالأمور التي لم يتسن لهم إنجازها سابقاً لضيق الوقت، كالمطالعة أو مزاولة هوايات فنية أو كتابة الشعر



أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يقضون فترة العزل في فترة كورونا برفقة آخرين، اقترحت بيغي ويتسون عليهم بناء روابط تواصل وثيقٍ مع الذين من حولهم



وقالت بيغي ويتسون إنه "لطالما اعتقدنا بأننا نتواصل مع الآخري؛ لكن علينا أن نتأكد أننا نوصل فعلاً الفكرة الموجودة في عقولنا إلى الآخرين"



وأضافت: "مع الاعتراف بأن غاية الجماعة هي الأكثر أهمية، يوفر كورونا هدفاً أسمى لا يختلف عن وجودنا في الفضاء، لأننا ننقذ أرواحاً من خلال بقائنا في الحجر، ولهذا، من المهم تفهم هذا الهدف الأشمل وتبنيه لكي يمدكم بالسبب المنطقي للاستمرار بالتأقلم مع هذا الوضع".



وتوجهت رائدة الفضاء الشهيرة إلى الأهل الذين سيتحتم عليهم إرساء توازن بين سلسلة من المسؤوليات، "عددٌ كبيرٌ من الأشخاص يحاولون العمل من المنزل في الوقت الذي يسعون فيه إلى أداء دور الأهل ولديهم عائلة في البيت، ولهذا يشكّل الأمر تحدّياً كبيراً".



وأردفت ويتسون: "يشبه ذلك ما قمنا به في محطة الفضاء الدولية، فقد أصبح طاقم العمل في المحطة عائلتنا في الفضاء ولم نعمل معهم طيلة النهار فحسب، بل إننا لم نتمكن من الذهاب إلى منازلنا في الليل أيضاً، بقينا في المحطة وتوجب علينا التفاعل معهم".



رام الله - دنيا الوطن