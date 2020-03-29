ترامب: فيروس (كورونا) ينتشر بشكل أسرع بكثير مما تصوره البعض





وأعرب ترامب عن شكره لـ "جنرال موتورز" على عملها الدؤوب في قضية أجهزة التنفس، مشيراً إلى أن حكومته تجري اختبارات فيروس (كورونا) لنحو 100 ألف شخص يومياً.





وتابع الرئيس الأمريكي: نشن حرباً ضد "عدو" غير مرئي، وإدارتي لن توفر جهداً لمواجهة وباء (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين: إن فيروس (كورونا) ينتشر بشكل أسرع بكثير مما تصوره البعض، لافتا إلى أننا "نعمل بشكل متواصل على تأمين معدات طبية وكمامات وأجهزة التنفس".وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن: "نعمل على مساعدة كل الولايات التي تعاني من انتشار فيروس (كورونا)، وسنعمل على تطبيق طرق أسرع لفحص أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس.