شؤون فلسطينية

أبو بكر: يوم الأرض حلقة من حلقات الصمود الفلسطيني ورسالة للعالم أجمع

أبو بكر: يوم الأرض حلقة من حلقات الصمود الفلسطيني ورسالة للعالم أجمع
مليونية الأرض بغزة - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبوبكر أن الشعب الفسطيني وقيادته والحركة الأسيرة ماضون في النضال والتضحية لاستعادة الحق الفلسطيني المغتصب، مهما غلت الأثمان من دماء الشهداء والجرحى وعذابات الأسرى.

وقال أبوبكر في بيان صحفي بمناسبة يوم الأرض، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا اليوم ليس مجرد ذكرى سنوية ، بل حلقة من حلقات الصمود الفلسطيني المتواصل في سبيل تحرير فلسطين والأسرى وعودة اللاجئين والمبعدين، وهو صرخة ورسالة متجددة للعالم أجمع بعدالة القضية الفلسطينية بكافة تفرعاتها.

وأشاد أبوبكر بالتضحيات الكبيرة التي يبذلها الشعب الفلسطيني في سبيل الحفاظ على هويته الوطنية، وسعيه الدؤوب الى تحقيق دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعياً العرب الى التوحد مجدداً حول القضية الأم، القضية الفلسطينية، من أجل مواجهة محاولات التهويد المستمرة سراً وعلناً، والتحرك العاجل عبر ممارسة أشد الضغوط على المؤسسات الدولية المعنية من أجل إلزام سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأسرى، وإنقاذهم من الخطر الذي يهدد حياتهم من خلال الانتشار المحتمل لفيروس "كوفيد-19" (كورونا).

كما حيّا أبوبكر الأسرى الأبطال والأسيرات الماجدات على صمودهم البطولي في وجه الممارسات القمعية التي ترتكبها السلطات الاسرائيلية بحقهم، خلافاً للمواثيق والأعراف الدولية، وفي وجه المجتمع الدولي الذي يكال بمكيالين ويصم آذانه عن إرهاب الدولة اللاحق بهؤلاء المناضلين.

وطالب أبوبكر المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها إزاء الأسرى لا سيما الأسيرات والمرضى وكبار السن والأطفال بالإضافة إلى المعتقلين إدارياً، والعمل على تحريرهم، مؤكداً على أن حرية الأسرى وإنهاء معاناتهم من قبل تفشي وباء "كورونا" هي جزء من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني المكفول في الشرعية الدولية وقوانينها ومواثيقها.

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