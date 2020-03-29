شؤون فلسطينية

المالكي يناشد رئيس الصليب الأحمر الدولي لحماية الأسرى

المالكي يناشد رئيس الصليب الأحمر الدولي لحماية الأسرى
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
وجه وزير خارجية دولة فلسطين، د. رياض المالكي رسالة مناشدة إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد بيتر ماورير، حيث وضعه في صورة الأخطار الجدية التي تحدق بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل جائحة فايروس (كورونا)، وما يتعرضون له أسرانا من الإهمال الطبي، والتجاهل المتعمد لأحوالهم الصحية بشكل ممنهج.

واشار المالكي إلى مناشدة الاسرى الاخيرة حول رفض سلطات الاحتلال، وإدارة السجون لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تفشي الفايروس بين الاسرى والمعتقلين، في تجاهل واضح لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف، ومسؤولياتها كقوة احتلال.

 وتطرق المالكي في رسالته الى الاسرى المرضى والذين يعانون من مشاكل صحية، والذين تجاوزوا الـ700 اسير واسيرة.

وطالب وزير الخارجية والمغتربين اسرائيل، سلطة الاحتلال، لتحمل مسؤلياتها بناء على قواعد القانون الدولي، وتقديم كل ما يلزم لحماية حياة الاسرى والمعتقلين، والحفاظ على احوالهم الصحية في ظل الجائحة التي اصابت العالم.

 كما طالب رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر لبذل مساعيه الدبلوماسية والقانونية للضغط على سلطة الاحتلال لحماية الاسرى والمعتقلين في ظل تفشي فايروس (كورونا)، والعمل، كذلك، من اجل الافراج عنهم، وخاصة عن الاسرى ذوي الحالات الصحية الصعبة، والمزمنة، بالاضافة الى الاطفال والنساء، والاسرى المعتقلين اداريا.

وفي الختام توجه المالكي من خلال رئيس الصليب الاحمر الدولي الى كافة الدول الاطراف المتعاقدة السامية لتحمل واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني في ظل الازمة العالمية التي تواجه الانسانية ككل.

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