شيخ الأزهر حول (كورونا): إفقاد الناس الثقة في إجراءات الدولة حرام شرعاً

وجه شيخ الأزهر، الإمام الدكتور أحمد الطيب، رسالة تلفزيونية إلى العالم أجمع بشأن فيروس (كورونا)، مؤكداً أن الجميع يتحمل مسؤوليته في مكافحة الفيروس وحماية الإنسانية من أخطاره.

وأضاف الطيب: "الالتزام بالتعاليم الصحية والتنظيمية وأن ذلك واجب شرعي يأثم تاركه، وأن اختلاق الشائعات وترويجها وإفقاد الناس الثقة في إجراءات الدولة حرام شرعًا".وأكد شيخ الأزهر، أن ما يقدمه الأطباء وطواقم التمريض وكل العاملين بالمجال الصحي يجب أن نذكره بفخر واعتزاز، داعيا فضيلته إلى ضرورة التقرب إلى الله وبذل الصدقات والالتزام بالتعاليم الوقائية للقضاء على (كورونا)، تقديم يد العون إلى كل المتضرّرين والمنكوبين من (كورونا)، وتضامنه مع كل الدول والشعوب التي كان تكافح هذا الوباء الخبيث.