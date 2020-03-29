شاهد: محافظ جنين يعلق على جريمة مقتل فتى "حرقاً" في المدينة





وقُتل فتى يبلغ من (15 عاماً) حرقاً، مساء اليوم الأحد، في مدينة جنين، وفق ما قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.









رام الله - دنيا الوطنعبر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب عن تنديده واستهجانه الكبيرين لعملية الحرق التي تعرض لها فتى فلسطيني اليوم، ولقي على إثرها مصرعه في المدينة.وقال في تصريحات مصورة في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، إنه ينعى بداية هذا الطفل، الذي قتل مساء اليوم، و"أوجه بالتعزية إلى ذويه وكل محافظة جنين".وشدد على أن السلوك الإجرامي الذي تم لا أستطيع أن أصفه بكلمات، و"أتساءل هل هذه ثقافة المواطن الفلسطيني، والذي يعبر عن سلوك شباب فلسطين؟"وأكد محافظ جنين على أن هذا أمر مؤلم ومفزع، ويستدعي أن نعيد النظر في كل القيم التي اُفتقدت في شارعنا الفلسطيني، مشيراً إلى أنه "منذ اللحظة الأولى تمت متابعة الحدث، واعتقال المشتبه بهم وهم معتقلون، والتحقيقات مستمرة، وسيحالون إلى النيابة والقضاء الفلسطيني.وقال الرجوب: أترحم على روح هذا الفقيد، وتعجز الكلمات عن وصف هذا السلوك الإجرامي البشع الذي تم بحق هذا الطفل.ودعا المواطنين إلى الاهتمام بأبنائهم ورعايتهم وعدم تركهم في الشوارع والالتزام بما يصدر من تعليمات من قبل القيادة الفلسطينية.وأكد أن جميع المتهمين موجودون في قبضة الشرطة والتحقيق بدأ حول أسباب هذه الجريمة البشعة.