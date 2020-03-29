شؤون فلسطينية

شاهد: محافظ جنين يعلق على جريمة مقتل فتى "حرقاً" في المدينة

شاهد: محافظ جنين يعلق على جريمة مقتل فتى "حرقاً" في المدينة
الفتى الذي قتل حرقاً في جنين
رام الله - دنيا الوطن
عبر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب عن تنديده واستهجانه الكبيرين لعملية الحرق التي تعرض لها فتى فلسطيني اليوم، ولقي على إثرها مصرعه في المدينة. 

وقال في تصريحات مصورة في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، إنه ينعى بداية هذا الطفل، الذي قتل مساء اليوم، و"أوجه بالتعزية إلى ذويه وكل محافظة جنين".

وشدد على أن السلوك الإجرامي الذي تم لا أستطيع أن أصفه بكلمات، و"أتساءل هل هذه ثقافة المواطن الفلسطيني، والذي يعبر عن سلوك شباب فلسطين؟"

وأكد محافظ جنين على أن هذا أمر مؤلم ومفزع، ويستدعي أن نعيد النظر في كل القيم التي اُفتقدت في شارعنا الفلسطيني، مشيراً إلى أنه  "منذ اللحظة الأولى  تمت متابعة الحدث، واعتقال المشتبه بهم وهم معتقلون، والتحقيقات مستمرة، وسيحالون إلى النيابة والقضاء الفلسطيني. 

وقال الرجوب: أترحم على روح هذا الفقيد، وتعجز الكلمات عن وصف هذا السلوك الإجرامي البشع الذي تم بحق هذا الطفل. 

ودعا المواطنين إلى الاهتمام بأبنائهم ورعايتهم وعدم تركهم في الشوارع والالتزام بما يصدر من تعليمات من قبل القيادة الفلسطينية. 

وأكد أن جميع المتهمين موجودون في قبضة الشرطة والتحقيق بدأ حول أسباب هذه الجريمة البشعة.

وقُتل فتى يبلغ من (15 عاماً) حرقاً، مساء اليوم الأحد، في مدينة جنين، وفق ما قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.

 


أخبار ذات صلة

وزيرة شؤون المرأة توجه رسالة للمرأة الفلسطينية بظل تفشي فيروس (كورونا)

وزيرة شؤون المرأة توجه رسالة للمرأة الفلسطينية بظل تفشي فيروس (كورونا)

أبو بكر: يوم الأرض حلقة من حلقات الصمود الفلسطيني ورسالة للعالم أجمع

أبو بكر: يوم الأرض حلقة من حلقات الصمود الفلسطيني ورسالة للعالم أجمع

شاهد: 57% من مصابي فيروس (كورونا) بفلسطين من الذكور

شاهد: 57% من مصابي فيروس (كورونا) بفلسطين من الذكور

المالكي يناشد رئيس الصليب الأحمر الدولي لحماية الأسرى

المالكي يناشد رئيس الصليب الأحمر الدولي لحماية الأسرى

&#34;نضال العمال&#34; تطالب بإجراءات عادلة وشفافة لمساعدة العمال بهذه الظروف الصعبة

"نضال العمال" تطالب بإجراءات عادلة وشفافة لمساعدة العمال بهذه الظروف الصعبة

الأحمد للزهار: لو رأيتك تتحدث بالمناطقية المنبوذة على التلفاز سأغلقه

الأحمد للزهار: لو رأيتك تتحدث بالمناطقية المنبوذة على التلفاز سأغلقه

زكريا الأغا يُوجه مطالب لـ &#34;اشتية&#34; بشأن موظفي القطاع بعد إلغاء التقاعد المالي

زكريا الأغا يُوجه مطالب لـ "اشتية" بشأن موظفي القطاع بعد إلغاء التقاعد المالي

محافظ الخليل يُصدر عدة قرارات جديدة منعاً لتفشي فيروس (كورونا) بالمدينة

محافظ الخليل يُصدر عدة قرارات جديدة منعاً لتفشي فيروس (كورونا) بالمدينة

التعليقات

الدنيا حكايات

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

شؤون فلسطينية

وزيرة شؤون المرأة توجه رسالة للمرأة الفلسطينية بظل تفشي فيروس (كورونا)

وزيرة شؤون المرأة توجه رسالة للمرأة الفلسطينية بظل تفشي فيروس (كورونا)

أبو بكر: يوم الأرض حلقة من حلقات الصمود الفلسطيني ورسالة للعالم أجمع

أبو بكر: يوم الأرض حلقة من حلقات الصمود الفلسطيني ورسالة للعالم أجمع

المالكي يناشد رئيس الصليب الأحمر الدولي لحماية الأسرى

المالكي يناشد رئيس الصليب الأحمر الدولي لحماية الأسرى

&#34;نضال العمال&#34; تطالب بإجراءات عادلة وشفافة لمساعدة العمال بهذه الظروف الصعبة

"نضال العمال" تطالب بإجراءات عادلة وشفافة لمساعدة العمال بهذه الظروف الصعبة

نقابة الصحفيين: لجنة ثلاثية لصون حقوق الصحفيين والحفاظ على وسائل الإعلام

نقابة الصحفيين: لجنة ثلاثية لصون حقوق الصحفيين والحفاظ على وسائل الإعلام

سفارة فلسطين بمصر تُصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; بشأن الطلبة الفلسطينيين بظل تفشي (كورونا)

سفارة فلسطين بمصر تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الطلبة الفلسطينيين بظل تفشي (كورونا)

بذكرى يوم الأرض.. &#34;التحرير الفلسطينية&#34; تُجدد العهد بمواصلة النضال حتى دحر الاحتلال

بذكرى يوم الأرض.. "التحرير الفلسطينية" تُجدد العهد بمواصلة النضال حتى دحر الاحتلال

بلدية الخليل تُكثّف إجراءاتها الوقائية بعد إعلان إصابات بـ (كورونا) بالمدينة

بلدية الخليل تُكثّف إجراءاتها الوقائية بعد إعلان إصابات بـ (كورونا) بالمدينة

منوعات

شاهد: عماد متعب يروي لأول مرة حقيقة إصابته بجلطة

شاهد: عماد متعب يروي لأول مرة حقيقة إصابته بجلطة

شاهد: دينا الشربيني في ورطة بسبب أحمد فهمي

شاهد: دينا الشربيني في ورطة بسبب أحمد فهمي

شاهد: خبيرة التجميل &#34;جويل&#34; تتبول علي نفسها بـ&#34;الروشة&#34; ووالدتها تفضحها

شاهد: خبيرة التجميل "جويل" تتبول علي نفسها بـ"الروشة" ووالدتها تفضحها

شاهد: هنا الزاهد هل تصبح أول المستفيدين من فيروس كورونا؟

شاهد: هنا الزاهد هل تصبح أول المستفيدين من فيروس كورونا؟

شاهد: &#34;نيللي كريم&#34; تَقبل تحدِّي أكرم حسني على (تيك توك) بفيديو كوميدي

شاهد: "نيللي كريم" تَقبل تحدِّي أكرم حسني على (تيك توك) بفيديو كوميدي

صور: فنانات بالبيجامات بسبب (الحجر المنزلي)

صور: فنانات بالبيجامات بسبب (الحجر المنزلي)

شاهد.. فيفي عبده غاضبة: &#34;انتوا حتموتوا وانا حفضل عايشة&#34;

شاهد.. فيفي عبده غاضبة: "انتوا حتموتوا وانا حفضل عايشة"

لقطات من حياة الراحل جورج سيدهم.. تسمم وعروض بالسجن وكواليس &#34;محسن صميدة&#34;

لقطات من حياة الراحل جورج سيدهم.. تسمم وعروض بالسجن وكواليس "محسن صميدة"

شاهد: لقاء الخميسي ترقص على انغام (Bella)

شاهد: لقاء الخميسي ترقص على انغام (Bella)

شاهد: عراك بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتنى

شاهد: عراك بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتنى

عربي

20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الكويت

20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الكويت

الجزائر تُعلن إحصائياتها الجديدة الخاصة بفيروس (كورونا)

الجزائر تُعلن إحصائياتها الجديدة الخاصة بفيروس (كورونا)

ثلاث حالات وفاة بفيروس (كورونا) في الأردن

ثلاث حالات وفاة بفيروس (كورونا) في الأردن

أربع حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

أربع حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية