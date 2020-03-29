"نضال العمال" تطالب بإجراءات عادلة وشفافة لمساعدة العمال بهذه الظروف الصعبة

عمال فلسطينيون

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال في فلسطين على أهمية تضافر كل الجهود لضمان عودة كافة العمال الفلسطينيين الذين اجبرتهم الظروف القاهرة ولقمة العيش للعمل في سوق العمل الاسرائيلي بعيدا عن عائلاتهم وذويهم إلى بيوتهم بالسرعة الممكنة واخضاعهم الحجر المنزلي لمدة 14 يوما لضمان سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس (كورونا).



وطالبت كتلة نضال العمال في فلسطين في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بضرورة إتخاذ القرار المناسب لمساعدة العمال في هذه الظروف الصعبة وتوفير المساعدات المالية الطارئة للعمال وتوزيعها بشكل عادل وشفاف بالتعاون بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة العمل والجهات ذات العلاقة بهدف مساعدة العمال المستحقين للمساعدة واسنادهم في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية القاسية واستمرار حالة الطوارئ في فلسطين للوقاية من فيروس (كورونا).



وأهابت كتلة نضال العمال بضرورة تقديم الدعم للعائلات الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة والدخل المحدود تكريسا للعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين مختلف فئات وشرائح شعبنا الفلسطيني.



وتمنت كتلة نضال العمال السلامة والصحة لكافة عاملات وعمال فلسطين والسلامة للجميع مع كل التمنيات بتجاوز هذه الجائحة بسلامة الجميع.