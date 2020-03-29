شؤون فلسطينية

الأحمد للزهار: لو رأيتك تتحدث بالمناطقية المنبوذة على التلفاز سأغلقه

الأحمد للزهار: لو رأيتك تتحدث بالمناطقية المنبوذة على التلفاز سأغلقه
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
رد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، على تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار بشأن إرسال حصة غزة من المعدات الطبية.

وقال الأحمد، وفق (الجديد الفلسطين): "لو رأيته يتحدث بهذه المناطقية الفلسطينية المنبوذة على التلفاز لأغلقت التلفاز دون إكمال التصريح".

وأضاف الأحمد: "القيادة الفلسطينية تتابع عن كثب أوضاع أهلنا في المخيمات الفلسطينية في لبنان ،وتقوم بواجبها تجاههم في ظل المخاطر المحدقة بهم في ظل انتشار فيروس كورونا".

وتابع: "منظمة التحرير الفلسطينية قامت منذ اللحظة الأولى بتشكيل لجنة من جميع الفصائل الفلسطينية بالإضافة إلى "الأونروا" وإعطاء الأوامر بتعقيم كافة أرجاء المخيمات وإقامة أماكن حجر صحي وأماكن للعلاج ،كما تم نشر قوات الأمن الوطني للمحافظة على الأمن هناك".

وأوضح الأحمد أن اليوم لا فرق بين فلسطيني فتحاوي وفلسطيني حمساوي أو شيوعي أو غيره، والمطلوب الآن هو حماية الفلسطيني في كافة أماكن تواجده للمحافظة على وجودنا، مشيراً إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية قامت اليوم بإرسال دفعة مالية لأهلنا في مخيمات لبنان لمتابعة واستكمال الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.

ودعا الأحمد كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي إلى الابتعاد عن الفئوية والحزبية، مشدداً على أنه لايوجد فرق بين جنين وغزة ورفح وطولكرم وعين الحلوة وجباليا،وأن علينا حماية أهلنا في كافة الأماكن.

وكان القيادي في حركة "حماس" محمود الزهار،طالب ،الخميس الماضي، السلطة الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي عقده بالمجلس التشريعي بغزة، بإرسال حصة قطاع غزة من الأدوية والمستلزمات والدعم المباشر؛ لمواجهة فيروس"كورونا".

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