الأحمد للزهار: لو رأيتك تتحدث بالمناطقية المنبوذة على التلفاز سأغلقه

رد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، على تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار بشأن إرسال حصة غزة من المعدات الطبية.

وقال الأحمد، وفق (الجديد الفلسطين): "

لو رأيته يتحدث بهذه المناطقية الفلسطينية المنبوذة على التلفاز لأغلقت التلفاز دون إكمال التصريح".



