زكريا الأغا يُوجه مطالب لـ "اشتية" بشأن موظفي القطاع بعد إلغاء التقاعد المالي





وقال الأغا في منشور عبر (فيسبوك): إن إعلان رئيس الوزراء، قرار الرئيس بإلغاء التقاعد المالي عن موظفي قطاع غزه، ابتداءً من الشهر القادم، قرار جيد، رغم أنه تأخر كثيراً، معرباً عن أمله بأن يكون بأثر رجعي ابتداءً من بداية تطبيقه.





كما دعا لإعادة صرف رواتب موظفي المحافظات الجنوبية بنسبة 100%، أسوة بزملائهم في المحافظات الشمالية، وليس 70% كما كان متبعاً حتى الآن.



كما أعرب الأغا عن أمله بأن يتم صرف ما تم اقتطاعه من الرواتب منذ الأول من آذار/ مارس 2017، وفق جدول زمني محدد، وأن يتم حل مشكلة تفريغات 2005، و2006 واعتبارهم موظفين، وليسوا حالات اجتماعية.



كما دعا العضو السابق في اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى إعادة النظر فيمن قطعت رواتبهم بتقارير كيدية، وإعادة صرفها

معرباً عن أمله بأن يكون ما تم إعلانه اليوم من قبل اشتية بداية عملية، لتنفيذ ما وعد به عند تكليفه رئيساً للوزراء.





وختم منشوره: "شكراً للرئيس الاخ أبو مازن، وشكراً للأخ رئيس الوزراء، وشكراً لكل الأصوات التي طالبت بإنصاف موظفي المحافظات الجنوبية، خاصه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا، والعالم أجمع هذه الأيام بسبب تفشي وباء (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنوجه العضو السابق في اللجنة المركزية، لحركة فتح، زكريا الأغا، عدة مطالب لرئيس الوزراء، د. محمد اشتية، بعد إعلانه صباح اليوم، إلغاء "التقاعد المالي" عن موظفي قطاع غزة.