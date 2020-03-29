محافظ الخليل يُصدر عدة قرارات جديدة منعاً لتفشي فيروس (كورونا) بالمدينة





كما قرر في بيان له اليوم، إغلاق محلات المواد الغذائية باستثناء من الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً، ومن الساعة 4 مساءً إلى السادسة مساءً.



وكان محافظ الخليل، قال أثناء مؤتمر صحفي عقد في مقر المحافظة ظهر اليوم: "التزموا منازلكم، واتبعوا إجراءات الوقاية حماية لكم ولأبنائكم ولتقتصر تحركاتكم لقضاء حاجاتكم الضرورية فقط، ومعاً نستطيع تجاوز هذه الأزمة بالالتزام والوعي، الوضع لا يتحمل الاستهتار، الذي أدى بدول كبرى إلى الهاوية"، وفق ما نشرت صفحة المحافظة عبر (فيسبوك).



وأعلن الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي اليوم، عن إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في منطقة رأس الجورة بالخليل، والإصابات لزوج وابنة السيدة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء د. محمد اشتية، هذا الصباح.







رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، أنه ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين، سيتم إغلاق كافة مداخل المدينة، إغلاقاً كاملاً، ويمنع الدخول والخروج منها وإليها، للحد من انتشار فيروس (كورونا).