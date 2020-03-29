"الأزهر" بغزة تُصدر بياناً "مهماً" بشأن التعليم الإلكتروني والفصل الدراسي الثاني





وقالت الجامعة في بيانها، الذي نشرته على صفحتها على (فيسبوك): إن المساقات العملية لهذا الفصل، سيتم تأجيل البت بها حتى نهاية الفصل، مطمئنة الطلبة "أنها ستراعي خصوصية تعلم هذه المساقات، وستنظر في اتخاذ القرار بخصوصها على ضوء تطورات الأوضاع في نهاية الفصل".



وشددت على أنه سيتم تحديد آلية الامتحانات النهائية في وقت لاحق، وفقاً لمعطيات الظروف في حينها.



وفيما يلي نص البيان:



أبناؤنا الطلبة

بداية، نتوجه إلى طلبتنا في هذه المحنة بالتحية والسلامة لهم ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني، داعين الله انكشاف هذا البلاء العظيم. وزوال هذا الكرب المتين.

الطلبة الأكارم وأهلنا الصابرون



كما تعلمون أن جامعة الأزهر اتخذت خطة طارئة على ضوء المرسوم الرئاسي وقرارات الحكومة الفلسطينية والتزاماً من الجامعة بصون حياة أبنائنا الطلبة تم تعليق الدراسة واحترام كل التعليمات الاحترازية التي تكفل تجاوز الوباء الذي يضرب في كل بقعة من بقاع العالم، لكننا اعتمدنا خطة طارئة تكفل مواصلة كفاحنا الإنساني والوطني والأكاديمي ضمن مبدأ استمرار مسيرتنا التعليمية في جامعة الأزهر وعدم الاكتفاء بإهدار أوقات مهمة في مستقبل أبنائنا الطلبة، وكنا السباقين في تبني التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، وهي عملية تعليمية ضرورية ومحددة تتناسب مع ظروفنا الاحترازية الراهنة، ونحن بهذا الصدد نؤكد على ما يلي:



نتفهم بعض الصعوبات التي تواجه طلبتنا في التفاعل مع التعليم الالكتروني، وعالجنا أغلب الملاحظات التي وصلتنا من أبنائنا الطلبة. ولن نألوا جهداً في الاستجابة لكل المقترحات أو المشكلات التي تصلنا.



إن العمل بالتعليم الالكتروني في هذه الظروف ضرورة تكفل حق أبنائنا في استكمال دراستهم في الفصل الدراسي الحالي. وقد تم استخدام نظام المودل للطلبة المسددين رسومهم وغير المسددين.



اعتمدت الجامعة نظام المودل للتواصل والتفاعل الصفي بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة كمنصة رئيسة وموحدة للتعليم الالكتروني في الجامعة. ويترك لعضو الهيئة التدريسية اختيار الطريقة المناسبة شريطة رفعها على نظام المودل.



نؤكد أننا نلجأ إلى أيسر الاجراءات والتي تضمن استمرار الفصل الدراسي الراهن ومن ضمنها قرارنا بإلغاء الامتحانات النصفية لهذا الفصل. وسيتم تقييم الطلبة وفقاً لآليات تحددها الشئون الأكاديمية لاحقاً.



المساقات العملية لهذا الفصل سيتم تأجيل البت بها حتى نهاية الفصل، ونطمئن طلبتنا أننا سنراعي خصوصية تعلم هذه المساقات. وسننظر في اتخاذ القرار بخصوصها على ضوء تطورات الأوضاع في نهاية الفصل.



سيتم تحديد آلية الامتحانات النهائية في وقت لاحق وفقاً لمعطيات الظروف في حينها.



نؤكد أن التعليم في جامعة الأزهر هو تعليم نظامي، وأن آليات التعليم الالكتروني استجابة لظروف طارئة، ونؤكد أننا قطعنا شوطاً رائداً في انجاز كثير من متطلبات احتياجات التعليم الالكتروني، وتجاوز الكثير من الصعوبات التي تواجه طلبتنا.



يتم تحميل المحاضرات على المودل وفقاً للجدول الدراسي للطلبة وبحد أقصى محاضرتين اسبوعياً للمقرر الواحد.



والله ولي التوفيق،،،



إدارة جامعة الأزهر – غزة



رام الله - دنيا الوطنأصدرت جامعة الأزهر، بغزة، اليوم الأحد، بياناً بشأن تطورات الفصل الدراسي الثاني، في ضوء تعليق الدراسة، في حالة الطوارئ، التي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس محمود عباس.