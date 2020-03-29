الشرطة: العثور على جثة شاب "محروقاً" بالشارع العام بمدينة جنين

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن تم العثور على جثة شاب "محروقاً" في الشارع العام بمدينة جنين.



وفي تفاصيل الحدث قال ارزيقات: إن بلاغاً وصل للشرطة يفيد بوجود فتى ملقىً بالشارع العام ومحروقاً، وعلى الفور تم إرسال الإسعاف والمباحث العامة للمكان وتم نقله إلى المشفى الحكومي وتبين أنه من سكان مدينة جنين وإصابته خطيرة وبعد وصوله للمشفى بلحظات أعلن الأطباء عن وفاته.



وأكد بأن جهاز المخابرات العامة تمكن من القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم وسلمهم للشرطة، مبيناً أن النيابة العامة والشرطة باشرتا التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.



في السياق، أعلن محافظ جنين، أكرم الرجوب، مساء اليوم الأحد، أن الشاب منتصر محمد عبد الخالق (17 عاماً) توفي حرقاً خلال شجار في المدينة.



وقال الرجوب: إن المؤسسة الأمنية، ألقت القبض على الجناة، وأن الشرطة باشرت بالتحقيق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).