نقابة الصحفيين: لجنة ثلاثية لصون حقوق الصحفيين والحفاظ على وسائل الإعلام



وحيث إن اتفاقاً رسمياً، سيوقع بعد غد الثلاثاء، بين الجهات الثلاث، يتضمن الخطوط العريضة لعمل وصلاحيات اللجنة وتسمية شخوصها، وفق ما جاء في البيان، فإن النقابة تدعو إدارات المؤسسات الإعلامية إلى وقف إجراءاتها، وقراراتها الإدارية؛ لحين بدء عمل اللجنة، وتعتبر أن كافة الإجراءات والقرارات الإدارية المتخذة بحق الصحفيين والعاملين، منذ إعلان حالة الطوارئ مجمدة، ومنعدمة الأثر قانونياً؛ لحين بت اللجنة الثلاثية، بسلامتها أو تصويبها.



وأكدت النقابة، أنها تعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة؛ للتخفيف من الآثار السلبية للحالة الراهنة، على عمل وأداء وسائل الإعلام المحلية، وإيجاد السبل لدعمها وضمان استمرار عملها، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على سلامة وصحة وطواقمها والعاملين فيها.

وتابعت: أنه مع الأخذ بالاعتبار حالة الطوارئ القائمة، وما قد يتبعها من انكشاف أو تعثر لبعض المؤسسات الإعلامية، بما يؤثر على أدائها لواجباتها المهنية والوطنية في هذا الظرف الحرج.