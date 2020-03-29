نقابة الصحفيين: لجنة ثلاثية لصون حقوق الصحفيين والحفاظ على وسائل الإعلام
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، عن التوصل لاتفاق بين النقابة، وزارتي الإعلام، والعمل؛ لتشكيل لجنة ثلاثية، مخولة رسمياً لتكون مرجعية لحفظ الحقوق القانونية والنقابية، للصحفيين والعاملين في مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية والمكاتب الإعلامية.
وقالت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الأحد: إنه حرصاً من نقابة الصحفيين على صون حقوق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وعلى استمرار عمل وسائل الإعلام بمهنية وكفاءة، تتناغم مع حالة الطوارئ التي نعيشها، وبعد أن وصل إلى النقابة العديد من الشكاوى من صحفيين وموظفين في وسائل إعلام محلية وعربية، وشكاوى من مسؤولي وسائل إعلام بحق صحفيين، تتعلق جميعها بحالة الطوارئ القائمة وكيفية التعامل معها إدارياً، وما يترتب عليها من التزامات وحقوق عمل، فإن النقابة، تعلن عن التوصل لاتفاق بين النقابة ووزارتي الإعلام والعمل؛ لتشكيل لجنة ثلاثية مخولة رسمياً؛ لتكون مرجعية لحفظ الحقوق القانونية والنقابية للصحفيين والعاملين في مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية، والمكاتب الإعلامية.
وقالت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الأحد: إنه حرصاً من نقابة الصحفيين على صون حقوق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وعلى استمرار عمل وسائل الإعلام بمهنية وكفاءة، تتناغم مع حالة الطوارئ التي نعيشها، وبعد أن وصل إلى النقابة العديد من الشكاوى من صحفيين وموظفين في وسائل إعلام محلية وعربية، وشكاوى من مسؤولي وسائل إعلام بحق صحفيين، تتعلق جميعها بحالة الطوارئ القائمة وكيفية التعامل معها إدارياً، وما يترتب عليها من التزامات وحقوق عمل، فإن النقابة، تعلن عن التوصل لاتفاق بين النقابة ووزارتي الإعلام والعمل؛ لتشكيل لجنة ثلاثية مخولة رسمياً؛ لتكون مرجعية لحفظ الحقوق القانونية والنقابية للصحفيين والعاملين في مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية، والمكاتب الإعلامية.
وتابعت: أنه مع الأخذ بالاعتبار حالة الطوارئ القائمة، وما قد يتبعها من انكشاف أو تعثر لبعض المؤسسات الإعلامية، بما يؤثر على أدائها لواجباتها المهنية والوطنية في هذا الظرف الحرج.
وحيث إن اتفاقاً رسمياً، سيوقع بعد غد الثلاثاء، بين الجهات الثلاث، يتضمن الخطوط العريضة لعمل وصلاحيات اللجنة وتسمية شخوصها، وفق ما جاء في البيان، فإن النقابة تدعو إدارات المؤسسات الإعلامية إلى وقف إجراءاتها، وقراراتها الإدارية؛ لحين بدء عمل اللجنة، وتعتبر أن كافة الإجراءات والقرارات الإدارية المتخذة بحق الصحفيين والعاملين، منذ إعلان حالة الطوارئ مجمدة، ومنعدمة الأثر قانونياً؛ لحين بت اللجنة الثلاثية، بسلامتها أو تصويبها.
وأكدت النقابة، أنها تعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة؛ للتخفيف من الآثار السلبية للحالة الراهنة، على عمل وأداء وسائل الإعلام المحلية، وإيجاد السبل لدعمها وضمان استمرار عملها، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على سلامة وصحة وطواقمها والعاملين فيها.
وحيث إن اتفاقاً رسمياً، سيوقع بعد غد الثلاثاء، بين الجهات الثلاث، يتضمن الخطوط العريضة لعمل وصلاحيات اللجنة وتسمية شخوصها، وفق ما جاء في البيان، فإن النقابة تدعو إدارات المؤسسات الإعلامية إلى وقف إجراءاتها، وقراراتها الإدارية؛ لحين بدء عمل اللجنة، وتعتبر أن كافة الإجراءات والقرارات الإدارية المتخذة بحق الصحفيين والعاملين، منذ إعلان حالة الطوارئ مجمدة، ومنعدمة الأثر قانونياً؛ لحين بت اللجنة الثلاثية، بسلامتها أو تصويبها.
وأكدت النقابة، أنها تعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة؛ للتخفيف من الآثار السلبية للحالة الراهنة، على عمل وأداء وسائل الإعلام المحلية، وإيجاد السبل لدعمها وضمان استمرار عملها، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على سلامة وصحة وطواقمها والعاملين فيها.
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