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شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بمصر تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الطلبة الفلسطينيين بظل تفشي (كورونا)

سفارة فلسطين بمصر تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الطلبة الفلسطينيين بظل تفشي (كورونا)
سفارة فلسطين في مصر
رام الله - دنيا الوطن
طالبت سفارة دولة فلسطين، لدى جمهورية مصر العربية،  الفلسطينيين الدارسين في مصر، ممن تعثّرت ظروفهم نتيجة الأزمة الراهنة المتعلقة بجائحة (كورونا)، بتعبئة النموذج المرفق بالرابط التالي، حتى تتواصل معهم.

وذكرت السفارة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أنها ستعمل على صرف مساعدة مالية، حسب الإمكانيات المتاحة لديها، استجابة لمناشدات، وصلتها من عدد من الطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر، الذين ضاق بهم الحال، بسبب الجائحة، آخذة بعين الاعتبار أماكن تواجد الطلبة في كافة الجامعات على مستوى محافظات الجمهورية، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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