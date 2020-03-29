بلدية الخليل تُكثّف إجراءاتها الوقائية بعد إعلان إصابات بـ (كورونا) بالمدينة

















رام الله - دنيا الوطنكَثفت بلدية الخليل من إجراءاتها الوقائية، اليوم الأحد، بعد إعلان الحكومة عن وجود إصابات بفيروس (كورونا) في مدينة الخليل، حيث ضاعفت طواقم البلدية من أعمال التعقيم في شوارع المدينة، وبعض العمارات، والأحياء السكنية، والأزقة ومداخل المدينة.حيث نفذت طواقم البلدية بالتعاون مع الشرطة والأمن الوطني، أعمال التعقيم في محيط مناطق الحالات المصابة بالفيروس في المدينة، وتركزت الأعمال على منزل المصابين والمنازل المجاورة، وذلك من أجل الحد من تفشي الفيروس، والحفاظ على سلامة المواطنين.من جانبه، شدد رئيس بلدية الخليل، الأستاذ تيسير أبو سنينة، على ضرورة التزام المواطنين بالحجر المنزلي، والتقيد بالتعليمات الوقائية، للحيلولة دون انتشار الفيروس، داعياً الجميع لعدم الهلع والخوف، متمنياً الشفاء والسلامة لكافة المصابين بهذا المرض، راجياً من الله عز وجل، أن يحفظ الخليل وفلسطين، وأهلها.