عاجل

  • مصر: ارتفاع وفيات (كورونا) إلى 40 بعد تسجيل أربع وفيات جديدة

  • مصر: 33 إصابة جديدة بـ (كورونا) ترفع الإجمالي إلى 609

  • مصر: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس (كورونا) إلى 132حالة

شؤون فلسطينية

بلدية الخليل تُكثّف إجراءاتها الوقائية بعد إعلان إصابات بـ (كورونا) بالمدينة

بلدية الخليل تُكثّف إجراءاتها الوقائية بعد إعلان إصابات بـ (كورونا) بالمدينة
رام الله - دنيا الوطن
كَثفت بلدية الخليل من إجراءاتها الوقائية، اليوم الأحد، بعد إعلان الحكومة عن وجود إصابات بفيروس (كورونا) في مدينة الخليل، حيث ضاعفت طواقم البلدية من أعمال التعقيم في شوارع المدينة، وبعض العمارات، والأحياء السكنية، والأزقة ومداخل المدينة.

حيث نفذت طواقم البلدية بالتعاون مع الشرطة والأمن الوطني، أعمال التعقيم في محيط مناطق الحالات المصابة بالفيروس في المدينة، وتركزت الأعمال على منزل المصابين والمنازل المجاورة، وذلك من أجل الحد من تفشي الفيروس، والحفاظ على سلامة المواطنين.

من جانبه، شدد رئيس بلدية الخليل، الأستاذ تيسير أبو سنينة، على ضرورة التزام المواطنين بالحجر المنزلي، والتقيد بالتعليمات الوقائية، للحيلولة دون انتشار الفيروس، داعياً الجميع لعدم الهلع والخوف، متمنياً الشفاء والسلامة لكافة المصابين بهذا المرض، راجياً من الله عز وجل، أن يحفظ الخليل وفلسطين، وأهلها.







أخبار ذات صلة

سفارة فلسطين بمصر تُصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; بشأن الطلبة الفلسطينيين بظل تفشي (كورونا)

سفارة فلسطين بمصر تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الطلبة الفلسطينيين بظل تفشي (كورونا)

بذكرى يوم الأرض.. &#34;التحرير الفلسطينية&#34; تُجدد العهد بمواصلة النضال حتى دحر الاحتلال

بذكرى يوم الأرض.. "التحرير الفلسطينية" تُجدد العهد بمواصلة النضال حتى دحر الاحتلال

اشتية للمواطنين: نراهن على التزامكم بيوتكم وكل واحد فينا مسؤول

اشتية للمواطنين: نراهن على التزامكم بيوتكم وكل واحد فينا مسؤول

شاهد: طفلة من غزة تستجيب لرسالة رئيس الوزراء وتوجه رسالة لأقرانها

شاهد: طفلة من غزة تستجيب لرسالة رئيس الوزراء وتوجه رسالة لأقرانها

سلطات الاحتلال تُجدد الاعتقال الإداري للأسيرة الصحفية بشرى الطويل

سلطات الاحتلال تُجدد الاعتقال الإداري للأسيرة الصحفية بشرى الطويل

شاهد: &#34;الديمقراطية&#34; تُعقّم شوارع ومرافق مخيم البريج وبلدة خزاعة لمجابهة تفشي (كورونا)

شاهد: "الديمقراطية" تُعقّم شوارع ومرافق مخيم البريج وبلدة خزاعة لمجابهة تفشي (كورونا)

الشرطة: تعاملنا مع أكثر من 700 عامل عائد من أراضي 48 بقلقيلية

الشرطة: تعاملنا مع أكثر من 700 عامل عائد من أراضي 48 بقلقيلية

فلسطين تُسجّل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) والعدد يرتفع لـ 108

فلسطين تُسجّل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) والعدد يرتفع لـ 108

التعليقات

الدنيا حكايات

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

شؤون فلسطينية

بذكرى يوم الأرض.. &#34;التحرير الفلسطينية&#34; تُجدد العهد بمواصلة النضال حتى دحر الاحتلال

بذكرى يوم الأرض.. "التحرير الفلسطينية" تُجدد العهد بمواصلة النضال حتى دحر الاحتلال

بلدية الخليل تُكثّف إجراءاتها الوقائية بعد إعلان إصابات بـ (كورونا) بالمدينة

بلدية الخليل تُكثّف إجراءاتها الوقائية بعد إعلان إصابات بـ (كورونا) بالمدينة

سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للأسيرة الصحفية بشرى الطويل

سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للأسيرة الصحفية بشرى الطويل

شاهد: &#34;الديمقراطية&#34; تُعقّم شوارع ومرافق مخيم البريج وبلدة خزاعة لمجابهة تفشي (كورونا)

شاهد: "الديمقراطية" تُعقّم شوارع ومرافق مخيم البريج وبلدة خزاعة لمجابهة تفشي (كورونا)

الشرطة: تعاملنا مع أكثر من 700 عامل عائد من أراضي 48 بقلقيلية

الشرطة: تعاملنا مع أكثر من 700 عامل عائد من أراضي 48 بقلقيلية

عريقات يرحب برسائل أعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن تقديم مساعدات لشعبنا

عريقات يرحب برسائل أعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن تقديم مساعدات لشعبنا

&#34;التنفيذية&#34;: يوم الأرض يذكرنا بمدى حبنا لهذه الأرض وتشبثنا بها

"التنفيذية": يوم الأرض يذكرنا بمدى حبنا لهذه الأرض وتشبثنا بها

السراج يكشف تفاصيل خطة الطوارئ لبلديات قطاع غزة لمواجهة (كورونا)

السراج يكشف تفاصيل خطة الطوارئ لبلديات قطاع غزة لمواجهة (كورونا)

منوعات

شاهد: عماد متعب يروي لأول مرة حقيقة إصابته بجلطة

شاهد: عماد متعب يروي لأول مرة حقيقة إصابته بجلطة

شاهد: دينا الشربيني في ورطة بسبب أحمد فهمي

شاهد: دينا الشربيني في ورطة بسبب أحمد فهمي

شاهد: خبيرة التجميل &#34;جويل&#34; تتبول علي نفسها بـ&#34;الروشة&#34; ووالدتها تفضحها

شاهد: خبيرة التجميل "جويل" تتبول علي نفسها بـ"الروشة" ووالدتها تفضحها

شاهد: هنا الزاهد هل تصبح أول المستفيدين من فيروس كورونا؟

شاهد: هنا الزاهد هل تصبح أول المستفيدين من فيروس كورونا؟

شاهد: &#34;نيللي كريم&#34; تَقبل تحدِّي أكرم حسني على (تيك توك) بفيديو كوميدي

شاهد: "نيللي كريم" تَقبل تحدِّي أكرم حسني على (تيك توك) بفيديو كوميدي

صور: فنانات بالبيجامات بسبب (الحجر المنزلي)

صور: فنانات بالبيجامات بسبب (الحجر المنزلي)

شاهد.. فيفي عبده غاضبة: &#34;انتوا حتموتوا وانا حفضل عايشة&#34;

شاهد.. فيفي عبده غاضبة: "انتوا حتموتوا وانا حفضل عايشة"

لقطات من حياة الراحل جورج سيدهم.. تسمم وعروض بالسجن وكواليس &#34;محسن صميدة&#34;

لقطات من حياة الراحل جورج سيدهم.. تسمم وعروض بالسجن وكواليس "محسن صميدة"

شاهد: لقاء الخميسي ترقص على انغام (Bella)

شاهد: لقاء الخميسي ترقص على انغام (Bella)

شاهد: عراك بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتنى

شاهد: عراك بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتنى

عربي

20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الكويت

20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الكويت

الجزائر تُعلن إحصائياتها الجديدة الخاصة بفيروس (كورونا)

الجزائر تُعلن إحصائياتها الجديدة الخاصة بفيروس (كورونا)

أربع حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

أربع حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

سفير لندن في بغداد يَرُد على مقتدى الصدر بعد تغريدته عن &#34;المثليين&#34;

سفير لندن في بغداد يَرُد على مقتدى الصدر بعد تغريدته عن "المثليين"