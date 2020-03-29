20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الكويت

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت الكويت، اليوم الأحد، 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، وفق ما أفادت وزارة الصحة.



وأكدت الوزارة، أن مجموع عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد، بلغ بذلك 255، مشيرة إلى أن 67 مريضاً قد تشافوا من الفيروس، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأوضحت الوزارة، أن سبعاً من حالات الإصابة الجديدة (ستة مواطنين كويتيين، ومقيم يحمل الجنسية الفلبينية) مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، والحالات الأخرى (بما في ذلك تسعة هنود وثلاثة بنغاليين) من المخالطين لحالات مرتبطة بالسفر.