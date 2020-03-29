الجزائر تُعلن إحصائياتها الجديدة الخاصة بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الجزائر، تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا)، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 511.



وجاء في بيان صدر عن لجنة رصد ومتابعة فيروس (كورونا) في الجزائر، أن عدد الإصابات، ارتفع إلى 511 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد إلى 31 حالة.



وأوضح البيان، أن إحدى حالتي الوفاة، هي لمغترب كان يقطن في ولاية تيزي وزو، ويبلغ (75 سنة)، أما حالة الوفاة الأخرى فتعود إلى رجل من ولاية عين الدفلى، ويبلغ (64 سنة)، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأكدت اللجنة، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 31، وهو نفس العدد الذي تم الإعلان عنه يوم السبت، والذي لم يعرف تغيراً خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.