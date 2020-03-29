الإعلان عن ثاني حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في الأردن

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الأردن، اليوم الأحد، حالة وفاة، و13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



ووفق ما نقلته قناة (سكاي نيوز) عربية، فإن العدد الكلي للإصابات في البلاد، جراء تفشي الفيروس، ارتفع إلى 259 إصابة، فيما تعد حالة الوفاة هي الثانية.



في السياق، قررت الحكومة الأردنية، الاستمرار في تعطيل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات؛ لغاية منتصف شهر نيسان/ أبريل.