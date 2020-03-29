شاهد: طفلة من غزة تستجيب لرسالة رئيس الوزراء وتوجه رسالة لأقرانها

يذكر، أن رئيس الوزراء، بعث رسالة للأطفال وطلبة المدارس خلال مؤتمره الصحفي، الذي عقده ظهر اليوم الأحد، للحديث عن تفشي فيروس (كورونا).





وقال اشتية، خلال المؤتمر: "أتوجه برسالة للأطفال وطلبة المدارس في البيوت، بعرف إنكم اشتقتم للمدارس وأصحابكم وما بتغلبو أهليكم ومحافظين على الالتزام بالبيوت أكثر من الآخرين".



وأضاف اشتية، باللهجة العامية: "أنتو مستقبل شعبنا واستخدموا الوقت بافضل ما يكون وكل يوم اسالوا حالكم كيف تساعدوا مجتمعكم وفكروا بأشياء جديدة، وإلي عنده فكرة جديدة يبعتلنا إياها".

استجابت الطفلة تاليا القدوة، من قطاع غزة، مع رسالة رئيس الوزراء، محمد اشتية، للأطفال وطلاب المدارس، والتي دعاهم فيها لعمل أشياء مفيدة خلال الحجر المنزلي.وقالت الطفلة تاليا، في مقطع فيديو بث على الإنترنت: "سمعت خطابك اليوم، وعرفت أنه بدك أفكار لتسلية الأطفال، ولهذا السبب أوجه رسالتي لكل الأطفال".وأضافت: "رسالة لكل الأطفال ما اضلك على الجوالات لأنها بتتعب عيونك، أنا بحب الرسم الكتير وبسلي حالي بهوايتي الخاص، وانته كمان اشتغله على هواياتكم".