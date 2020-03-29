دولي

هولندا: عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) يتخطى عشرة آلاف

هولندا: عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) يتخطى عشرة آلاف
هولندا - كورونا
رام الله - دنيا الوطن
تخطت عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في هولندا، عشرة آلاف، وفق ما أفادت السلطات الصحية في البلاد.

وأضافت: أن وتيرة الزيادة في الوفيات ومن يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى أظهرت مؤشرات على التباطؤ.

وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا في تقريره اليومي: إن عدد الإصابات المؤكدة زاد 1104 حالات أو 11% ليصل إلى 10866 بينما توفي 132 شخصا آخرين بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 771، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وأضاف: "كما في الأيام السابقة، يستمر تراجع عدد من دخلوا للمستشفيات وعدد الوفيات بوتيرة أسرع مما كان سيحدث دون الإجراءات المطبقة".

لكن المعهد أشار إلى أن السلطات الصحية لا تطبق الاختبارات إلا على من ظهرت عليهم أعراض شديدة أو العاملين في القطاع الصحي وبالتالي فإن العدد الحقيقي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح.

وأمرت الحكومة الهولندية بإجراءات لضمان التباعد الاجتماعي وأغلقت المدارس وأغلب الشركات وحظرت التجمعات العامة منذ منتصف آذار/مارس.

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