فيروس (كورونا) يُواصل هُجومه الكبير وحصد آلاف الأرواح في إيطاليا

كورونا - إيطاليا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (رويترز) للأنباء، مساء اليوم الأحد: إن إيطاليا شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفاة 756 حالة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



وأضافت: بذلك يرتفع عدد الوفيات في هذا البلد، منذ تفشي فيروس (كورونا)، إلى 10779، وتسجيل نحو خمسة آلاف إصابة جديدة.



كما ارتفعت حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في البلاد، لتتخطى 97 ألف حالة.



وكانت وكالة (رويترز)، أفادت بأن معطيات أولية، تظهر ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس (كورونا) المستجد في لومبارديا، أكثر أقاليم إيطاليا تضرراً بالوباء، بـ 416 وفاة جديدة، مقارنة مع 542 وفاة قبل يوم.



ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، تأكيده أن حصيلة الوفيات بالفيروس في الإقليم، ارتفعت بذلك إلى نحو 6360 حالة.