شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للأسيرة الصحفية بشرى الطويل

سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للأسيرة الصحفية بشرى الطويل
الصحفية بشرى الطويل
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب اعلام الأسرى اليوم الأحد بأن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل لأربعة شهور أخيرة.

بشرى الطويل 26 عاماً من رام الله هي أسيرة سابقة اعتقلها الاحتلال ثلاث مرات في أعوام 2011 و2014 و2017 قبل اعتقالها الأخير في 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من أربعين أسيرة معظمهن في سجن الدامون والأخريات في (هشارون) ومن بينهن بشرى الطويل وهي ابنة القيادي في حركة حماس والأسير المحرر الشيخ جمال الطويل كما أن أمها وأخوتها تعرضوا للاعتقال في سجون الاحتلال.

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