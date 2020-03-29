شؤون فلسطينية

شاهد: "الديمقراطية" تُعقّم شوارع ومرافق مخيم البريج وبلدة خزاعة لمجابهة تفشي (كورونا)

شاهد: "الديمقراطية" تُعقّم شوارع ومرافق مخيم البريج وبلدة خزاعة لمجابهة تفشي (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تواصل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حملة "سلامتك في البيت" لتعقيم كافة محافظات قطاع غزة في إطار خطتها الوطنية والمجتمعية للوقاية من وباء فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد -19".

ونظمت الجبهة الديمقراطية حملة تعقيم واسعة بمخيم البريج في المحافظة الوسطى انطلاقاً من دورها المجتمعي والوطني في تجنيب أبناء شعبنا خطر وباء (كورونا)، والتي جابت شوارع وأزقة المخيم إلى جانب المرافق العامة والمحال التجارية والمساجد، وتوزيع نشرات وإرشادات على سكان المخيم.

وأكد خالد العويدات مسؤول الجبهة الديمقراطية بمخيم البريج تضافر الجهود الوطنية لحماية أهلنا ووطننا من مخاطر (كورونا)، داعياً لأخذ كل التدابير والإجراءات المطلوبة للوقاية الذاتية والالتزام بإرشادات وتوجيهات وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الأهلية، والابتعاد عن التجمعات.

وفي ذات السياق، نظمت الجبهة الديمقراطية وجناحها العسكري كتائب المقاومة الوطنية في بلدة خزاعة بمحافظة خانيونس جنوب القطاع، حملة تعقيم جابت الشوارع والمرافق العامة والمحلات التجارية ومداخل المنازل إلى جانب توزيع إرشادات وتوجيهات لكبح جماح تفشي وباء (كورونا).

وقد لاقت الحملة ترحيباً واسعاً من المواطنين الذين أشادوا بدور الجبهة الديمقراطية وتلاحمها الوطني والمجتمعي، باعتبارها جزء لا يتجزأ من أبناء شعبنا الفلسطيني وتقع على عاتقها المسؤولية الوطنية لمجابهة تفشي وباء (كورونا).







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