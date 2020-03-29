الشرطة: تعاملنا مع أكثر من 700 عامل عائد من أراضي 48 بقلقيلية

عمال فلسطينيون

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الشرطة إنها تعاملت خلال الساعات الماضية، مع أكثر من 700 عامل عائد من أراضي عام 48، وذلك في محافظة قلقيلية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الشرطة والأجهزة والأمنية ومن خلال غرفة العمليات المشتركة وبالتعاون مع المحافظة ولجان الطوارئ، فقد تم التعامل مع 734 عامل أثناء عودتهم من أراضي عام 48 من خلال الدوريات المنتشرة و الحواجز الأمنية المقامة بمختلف أماكن المحافظة وريفها ، حيث تم تزويدهم بالنصائح والإرشادات اللازمة لوقايتهم من فايروس (كورونا)، وبضرورة البقاء في بيوتهم بالحجز المنزلي لمدة 14 يوما، وذلك بعد عمل الفحوصات اللازمة من جهات الاختصاص حفاظا على سلامتهم وعائلاتهم والمجتمع الفلسطيني.



وناشدت الشرطة المواطنين العمال العائدين من أراضي عام 48 الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص حفاظا على أمنهم وسلامة عائلاتهم من مرض (كورونا) المستجد.