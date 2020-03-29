السراج يكشف تفاصيل خطة الطوارئ لبلديات قطاع غزة لمواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، رئيس بلدية غزة يحيى السراج، إن بلديات قطاع غزة وضعت خطة شاملة للطوارئ تنقسم إلى ثلاث مراحل برعاية وزارة الحكم المحلي وتعاون مع وزارة الصحة والداخلية والدفاع المدني وباقي الجهات ذات العلاقة



وأضاف السراج، خلال مؤتمر صحفي، الأحد: "عملت البلديات في قطاع غزة على إغلاق الأسواق الأسبوعية وتنظيم الأسواق الأخرى لعدم الازدحام والتعقيم للمنشآت والمؤسسات والأسواق لسلامة المواطنين وفق المعايير التي تضعها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية".



وتابع السراج: "تعمل البلديات على النقل الآمن للنفايات الصلبة في مراكز الحجر والتعقيم لها وترحيلها حسب المعاير الصحية المعتمدة، ويأتي هذا كله رغم شح الموارد نتيجة الحصار وعدم قدرة المواطن على تسديد الحد الأدنى من تكاليف الخدمات، ونقص الكميات من الوقود اللازم للتشغيل وتقديم الخدمة".



وقال السراج: "تم التواصل مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لمساندة ودعم البلديات، ونخشي من انهيار العمل البلدي وندعو المؤسسات لتقديم الدعم وتقديم 3 مليون دولار بشكل أساسي لاستمرار تقديم الخدمات".



واستطرد: "يتم تنظيم العمل في البلديات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين المياه والصرف الصحي والتخلص من النفايات"