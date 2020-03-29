أربع حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت المملكة العربية السعودية، أربع حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد ليرتفع العدد إلى ثماني وفيات.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الصحة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



كما سجلت المملكة، 96 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 1299، وهو الأعلى بين دول الخليج العربية.