الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في سوريا



وأعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل اربع حالات جديدة مصابة بـ فيروس (كورونا) في سوريا، لترتفع الحصيلة إلى تسع إصابات.





أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن امرأة توفيت اليوم الأحد، بعدما تبين أنها مصابة بفيروس (كورونا) المستجد.ووفق (سانا) فقد أعلنت وزارة الصحة، عن وفاة سيدة مصابة بفيروس (كورونا)، وذلك بعد دخولها على نحو عاجل إلى أحد مستشفيات العاصمة دمشق، لتصبح بذلك أول وفاة بالفيروس تسجلها سوريا.