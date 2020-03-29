شؤون فلسطينية

داخلية غزة: دربنا فرقاً خاصة للتعامل مع أي إصابات محتملة بفيروس (كورونا)

داخلية غزة: دربنا فرقاً خاصة للتعامل مع أي إصابات محتملة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، إنه جرى تدريب فرق خاصة من عناصر الشرطة الفلسطينية للتعامل مع أي إصابات محتملة بفيروس (كورونا) المستجد.

وقال البزم، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "وضعت وزارتا المالية والاتصالات خطة لصرف رواتب موظفي الحكومة في غزة، والمنحة القطرية خلال الأيام القادمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة".

وأضاف البزم: "وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ستصرف غداً الاثنين مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة عن شهر مارس، في كافة فروع بنك البريد بحسب الحروف الأبجدية التي سيتم الإعلان عنها، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات حول موعد وآلية الصرف".

وتابع: "تواصلنا مع جميع البنوك العاملة في قطاع غزة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية صرف الرواتب، وإجراء عملية التعقيم والحماية اللازمة".

وأكمل: "تواصلنا مع البنوك والتأكيد على صرف رواتب موظفي السلطة من خلال الصراف الآلي فقط، مع مراعاة إجراءات السلامة".

وقال البزم: "ندعو المواطنين إلى الحد من الحركة والتجوال لأدنى مستوياتها وفي إطار الضرورة فقط؛ حفاظاً على سلامتهم في ظل هذه المرحلة الحساسة، ومراكز الحجر الصحي كافة تخضع لإجراءات أمنية ووقائية مُشددة، وهي مناطق مغلقة بشكل كامل".

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