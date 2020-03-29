الولايات المتحدة: توقعات بوفاة 100 ألف شخص وإصابة الملايين بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
توقع مدير مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة اليوم الأحد، بأن يتخطى عدد الوفيات من جراء فيروس (كورونا) 100 ألف وفاة.
توقع مدير مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة اليوم الأحد، بأن يتخطى عدد الوفيات من جراء فيروس (كورونا) 100 ألف وفاة.
كما توقع أن يصل عدد الإصابات إلى الملايين، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.
ووفق موقع (الخليج أونلاين)، فإنه تم تسجيل 480 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2191.
يتبع..
التعليقات