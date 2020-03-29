شاهد: رسالة اشتية للأطفال وطلبة المدارس في فلسطين

بعث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، رسالة للأطفال وطلبة المدارس خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الأحد، للحديث عن تفشي فيروس (كورونا).









وأضاف اشتية، باللهجة العامية: "أنتو مستقبل شعبنا واستخدموا الوقت بافضل ما يكون وكل يوم اسالوا حالكم كيف تساعده مجتمعكم وفكروا بأشياء جديدة وللي عنده فكرة جديدة يبعتلنا اياها".













وقال اشتية، خلال المؤتمر: "أتوجه برسالة للأطفال وطلبة المدارس في البيوت، بعرف انكم اشتقتم للمدارس وأصحابكم وما بتغلبو أهليكم ومحافظين على الالتزام بالبيوت أكثر من الآخرين".وأضاف اشتية، باللهجة العامية: "أنتو مستقبل شعبنا واستخدموا الوقت بافضل ما يكون وكل يوم اسالوا حالكم كيف تساعده مجتمعكم وفكروا بأشياء جديدة وللي عنده فكرة جديدة يبعتلنا اياها".

رام الله - دنيا الوطن