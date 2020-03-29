شؤون فلسطينية

شاهد: رسالة اشتية للأطفال وطلبة المدارس في فلسطين

شاهد: رسالة اشتية للأطفال وطلبة المدارس في فلسطين
محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
بعث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، رسالة للأطفال وطلبة المدارس خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الأحد، للحديث عن تفشي فيروس (كورونا).

وقال اشتية، خلال المؤتمر: "أتوجه برسالة للأطفال وطلبة المدارس في البيوت، بعرف انكم اشتقتم للمدارس وأصحابكم وما بتغلبو أهليكم ومحافظين على الالتزام بالبيوت أكثر من الآخرين". 

وأضاف اشتية، باللهجة العامية: "أنتو مستقبل شعبنا واستخدموا الوقت بافضل ما يكون وكل يوم اسالوا حالكم كيف تساعده مجتمعكم وفكروا بأشياء جديدة وللي عنده فكرة جديدة يبعتلنا اياها". 


 




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