ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء تفشي (كورونا) في إسرائيل لـ 15

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس (كورونا) في إسرائيل، إلى 15 حالة، بعد وفاة سيدة في الثمانينيات من عمرها.



وقال موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن عدد الوفيات من (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 15 حالة، بعدما أفاد المركز الطبي "شعاري تسيدك" عن وفاة سيدة، تبلغ من العمر (84 عاماً).



وكان موقع (القناة السابعة)، أفاد أن حالة اثنين من مرضى (كورونا) في الـ 75 من العمر، تدهورت في المركز الطبي هيليل يافي، حيث أصبحت حالتهما حرجة جدا.



ووفق هيئة البث (مكان)، فقد ارتفع عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل، إلى 3865 حالة، وعلم أن 66 منهم بحالة خطيرة.



رام الله - دنيا الوطن