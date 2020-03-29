"النضال الشعبي" في قطاع غزة تشيد بقرار اشتيه وقف التقاعد المالي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أشادت جبهة النضال الشعبى الفلسطينى فى قطاع غزة، بقرار رئيس الوزراء الفلسطينى د.محمد اشتيه بوقف قرار التقاعد المالى لموظفى قطاع غزة



ورحبت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بهذا القرار بإنهاء التقاعد المالى لموظفى قطاع غزة بداية من الشهر المقبل.



وأكد محمود الزق، عضو المجلس المركزى الفلسطينى، عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى، أن قرار إلغاء التقاعد المالى جاء فى لحظة قاسية تواجه شعبنا الفلسطينى بفعل إنتشار وباء (كورونا) المتوحش والذى اوقف عجلة الاقتصاد فى قطاع غزة



واعتبرت الجبهة بأن هذا القرار ينم على حرص القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بأن موظفى قطاع غزة جزء أصيل من موظفى الوطن وثمنت الجبهة جهود الحكومة الفلسطينية وعلى راسها الأخ الدكتور محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطينى إتجاه شعبنا فى قطاع غزة واهتمامه بإنهاء كافة المشاكل العالقة لموظفى الحكومة الفلسطينية فى قطاع غزة



كما هنأت الجبهة موظفى قطاع غزة باستعادة حقهم باستلام راتب كامل أسوة بزملائهم فى الضفة الغربية.